山陀兒颱風超慢蛇行「強度贏賽洛瑪」！最新雨量、颱風假機率整理

山陀兒颱風來勢洶洶，在經過一整天在巴士海峽緩步前行之後，強度在今（1）日正式升格為「強烈颱風」，而山陀兒颱風不只走得緩慢，路徑也是非常罕見的蛇行「斜切縱走」路徑，中央氣象署預估山陀兒颱風明（2）日下午將會從高屏沿海登陸，越過中央山脈後從花蓮出海。《NOWnews》本篇也為大家整理目前最新山陀兒颱風動態，包括最新雨量預估、10月2日颱風假機率等，氣象專家吳德榮也提醒，「山陀兒」颱風強度更勝民國66年路徑有稍微雷同的「賽洛瑪」，請民眾一定要做好防颱準備。
山陀兒轉強颱從南高屏登陸！強度更贏賽洛瑪不能忽視
氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象.老大洩天機」表示，第18號颱風山陀兒目前仍在巴士海峽，颱風眼清晰可見，強度已達「強烈颱風」，根據最新路徑潛勢預測圖，其路徑西北轉北北東，颱風中心將從南高屏附近登陸、再從花蓮附近出海，預測路徑還是有不確定性。
吳德榮提到，以氣象署預測的路徑預估，今天降雨呈現東西兩樣情，東半部有至災性大量降雨，中部以北則有焚風出現的機率；明（2）日由南而北，暴風影響範圍逐步擴大，中午前後颱風中心從南高屏附近登陸，強度猶勝民國66年、路徑稍微雷同的「賽洛瑪」，眼牆伴隨「破壞性」強風及短時強降雨，應嚴加防範。
山陀兒移動超慢「整晚幾乎沒動」！最新風雨預估、10/2颱風假機率一次看
中央氣象署簡任技正伍婉華也表示，週一深夜至清晨，山陀兒颱風「幾乎沒什麼動」，特別擔心週三登陸南部之後，整個結構會直接往南部撞進去，將會對南部、西南部帶來強風豪雨。伍婉華也提到，山陀兒颱風從今天開始影響，週三最為劇烈，一直到週四上班天，花東以及南部地區最為顯著。
中央氣象署提到，今天晚上開始，花東，南部降雨也將明顯增加，明天颱風中心在西南部登陸後，將一路穿越中央山脈，來到東部近海，屆時南部、東半部地區降雨持續，北部降雨增加，直到周四颱風逐漸遠離，南部降雨緩和，但北部還是會有局部大雨或豪雨，民眾防颱準備一定要做好！
至於大家最關心的明（2）日颱風假，因週三是山陀兒颱風影響最劇烈的時刻，全台幾乎都有機會達到標準放假，不過實際結果還是要看各縣市首長晚間決定！山陀兒颱風路徑詭譎、肥大強度又強，民眾一定要做好萬全的防颱準備，隨時關注最新天氣動態之外，就算有放颱風假，颱風天也千萬不要隨便亂出門哦！
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氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象.老大洩天機」表示，第18號颱風山陀兒目前仍在巴士海峽，颱風眼清晰可見，強度已達「強烈颱風」，根據最新路徑潛勢預測圖，其路徑西北轉北北東，颱風中心將從南高屏附近登陸、再從花蓮附近出海，預測路徑還是有不確定性。
吳德榮提到，以氣象署預測的路徑預估，今天降雨呈現東西兩樣情，東半部有至災性大量降雨，中部以北則有焚風出現的機率；明（2）日由南而北，暴風影響範圍逐步擴大，中午前後颱風中心從南高屏附近登陸，強度猶勝民國66年、路徑稍微雷同的「賽洛瑪」，眼牆伴隨「破壞性」強風及短時強降雨，應嚴加防範。
山陀兒移動超慢「整晚幾乎沒動」！最新風雨預估、10/2颱風假機率一次看
中央氣象署簡任技正伍婉華也表示，週一深夜至清晨，山陀兒颱風「幾乎沒什麼動」，特別擔心週三登陸南部之後，整個結構會直接往南部撞進去，將會對南部、西南部帶來強風豪雨。伍婉華也提到，山陀兒颱風從今天開始影響，週三最為劇烈，一直到週四上班天，花東以及南部地區最為顯著。
中央氣象署提到，今天晚上開始，花東，南部降雨也將明顯增加，明天颱風中心在西南部登陸後，將一路穿越中央山脈，來到東部近海，屆時南部、東半部地區降雨持續，北部降雨增加，直到周四颱風逐漸遠離，南部降雨緩和，但北部還是會有局部大雨或豪雨，民眾防颱準備一定要做好！
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