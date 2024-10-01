山陀兒颱風超慢蛇行「強度贏賽洛瑪」！最新雨量、颱風假機率整理

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▲山坨兒強烈颱風即將來襲，民眾一定要做好全面的防颱作業！（圖／記者葉政勳攝）

▲山陀兒颱風準備要90度轉彎直撲台灣，目前已經升格為「強烈颱風」，暴風圈也稍微擴大，民眾防颱作業一定要做好！（圖/中央氣象署）

▲山陀兒颱風最新「降雨預估」分布圖，明（2）日是颱風影響最劇烈的時刻。（圖/中央氣象署提供）

山陀兒颱風來勢洶洶，在經過一整天在巴士海峽緩步前行之後，強度在今（1）日正式升格為「強烈颱風」，《NOWnews》本篇也為大家整理目前最新山陀兒颱風動態，包括最新雨量預估、10月2日颱風假機率等，氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象.老大洩天機」表示，第18號颱風山陀兒目前仍在巴士海峽，颱風眼清晰可見，強度已達「強烈颱風」，根吳德榮提到，中央氣象署簡任技正伍婉華也表示，伍婉華也提到，中央氣象署提到，，民眾防颱準備一定要做好！山陀兒颱風路徑詭譎、肥大強度又強，民眾一定要做好萬全的防颱準備，隨時關注最新天氣動態之外，就算有放颱風假，颱風天也千萬不要隨便亂出門哦！