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MLB史上最強安打王Pete Rose過世！享壽83歲　因涉賭無法進名人堂

記者吳政紘/綜合報導

▲美國職棒大聯盟 (MLB) 傳奇安打王皮特羅斯 (Pete Rose) 去世，享壽 83 歲。（圖／美聯社資料照／達志影像）
▲美國職棒大聯盟 (MLB) 傳奇安打王皮特羅斯 (Pete Rose) 去世，享壽 83 歲。（圖／美聯社資料照／達志影像）
美國職棒大聯盟 (MLB) 傳奇球星皮特羅斯 (Pete Rose) 去世，享年 83 歲。美國職棒大聯盟安打王Rose今(1）日在拉斯維加斯的家中去世。Rose的經紀人、Fiterman體育公司的Ryan Fiterman證實了這一消息。Rose生涯有4256支安打，被認為是大聯盟史上安打王，但卻因涉賭，被大聯盟永久禁賽，也不得進名人堂。今年球季開始前，Pete Rose曾對大谷翔平被詐騙一事發表看法，Rose暗示大谷肯定也有涉賭、拿翻譯當擋箭牌，但最後證明大谷翔平的清白。

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大聯盟最強安打王　生涯超過4000安



Rose因其頑強的表現而被暱稱為「拼命三郎」（Charlie Hustle），他是有史以來最偉大的棒球運動員之一，曾 17 次入選全明星賽，贏得3個世界大賽冠軍和 1973 年國聯 MVP。

Pete Rose球員時期多效力於辛辛那提紅人隊，生涯曾締造無數紀錄，如打出4256支安打，目前仍是大聯盟紀錄，他也曾獲得3枚世界大賽冠軍戒指、3次打擊王頭銜、1次MVP，2次拿下金手套，並曾參加過17次明星賽，球員退役後則是轉戰成為紅人隊總教練。

Pete Rose全方位的身手，應該毫無疑問能夠入主棒球名人堂，但他在1984到1989年執掌紅人兵符期間，曾多次於比賽前下注被揭發，導致最終無緣入選棒球名人堂，他也曾在2004年發行的自傳中坦承曾經簽賭，但至今仍舊沒有獲得解禁。

Rose另一個為人所知的是常用「頭部滑壘」（headfirst）的盜壘方式上壘。1989年8月，羅斯承認在擔任紅人隊球員和總教練的期間有賭博的情形，而被美國棒球名人堂拒於門外。

Pete Rose今年曾對大谷翔平被詐騙一事發表看法，Rose暗示大谷肯定也有涉賭、拿翻譯當擋箭牌，但最後證明大谷翔平的清白。他說到：「好希望在那時70、80年代，我也能有個翻譯，這樣我就能免於受罰了。」

Pete Rose小檔案：

出生年月日：1941年4月11日（83歲）

身高體重：180公分、97公斤

守備位置：內外野、一壘、二壘

首度大聯盟出賽：1963年4月8日

經歷：

球員時期

辛辛那提紅人 (1963年–1978年)

費城費城人 (1979年–1983年)

蒙特婁博覽會 (1984年)

辛辛那提紅人 (1984年–1986年)

教練時期

辛辛那提紅人 (1984年–1989年)

大聯盟紀錄：

生涯4256支安打

生涯3215支一壘安打

生涯出賽3562場比賽

生涯14053個打數

生涯15890個打席

以上資料參考：維基百科

▲Pete Rose面對大谷翔平深受前翻譯水原一平簽賭事件影響，開酸「好希望自己也有翻譯」。（圖／美聯社／達志影像）
▲Pete Rose面對大谷翔平深受前翻譯水原一平簽賭事件影響，開酸「好希望自己也有翻譯」。（圖／美聯社／達志影像）

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