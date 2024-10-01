轟炸貝魯特還沒停！以色列軍方：已在黎巴嫩南部展開有限地面行動

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以色列軍方證實，地面部隊已開始對黎巴嫩南部邊境地區的真主黨（Hezbollah），進行「有限、局部和針對性」的地面攻擊。在這之前已有美媒報導，以色列特種部隊已小規模進入黎巴嫩境內，蒐集情報並對真主黨進行調查，最快可能本週就對黎巴嫩展開地面入侵行動。根據《路透社》報導，美國國務院表示，已獲以色列通知，正在對黎巴嫩與以色列邊境附近、真主黨的基礎設施，進行有限的地面行動。以色列也將北部的梅土拉（Metula）、米斯加夫安（Misgav Am）和克法吉拉迪（Kfar Giladi）等，與黎巴嫩接壤的地區設為軍事禁區。隨後，以色列軍方證實，地面部隊已經在空軍和砲兵部隊的支援下，對黎巴嫩南部邊境地區的真主黨，展開有限、局部和針對性的攻擊，對這些位於邊境村莊附近的軍事目標，進行精準打擊，因為它們對以色列北部的社區構成直接威脅，有關行動是在以色列政府批准下實施的。以色列軍方並強調，這項名為「北箭」的行動，將與加薩和其他地區的戰鬥同時進行，重申會採取一切必要措施，保衛以色列公民，並使以色列北部的民眾得以重返家園。