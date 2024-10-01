李多慧「最後一舞」回韓國前哭了！直播淚崩謝粉絲：我真的沒有臉

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▲李多慧個性活潑可愛，在台灣收穫大票粉絲。（圖／李多慧IG）

▲李多慧29日下班時被大批粉絲包圍，她也轉發粉絲拍攝的動態，感謝大家的支持。（圖／李多慧IG）

中華職棒味全龍29日晚間在台北大巨蛋舉行本次賽季的最終場比賽，啦啦隊Dragon Beauties韓籍成員李多慧在現場熱舞應援，這也是她今年在台灣的「最後一舞」，之後將回到韓國短暫度假，再站上球場要等明年賽季開跑，因此不少粉絲在李多慧離開球場的「下班路」等待，跟李多慧揮手道別、送禮物給她。李多慧見到大批熱情粉絲也非常感動，當晚她回到家開直播跟大家道謝，更是直接淚崩，哭到李多慧也尷尬的說：「我沒有臉，真的沒有臉」，讓粉絲笑翻。個性活潑可愛舞蹈實力又一流的李多慧在台灣人氣超旺，9月29日她在大巨蛋「最後一舞」離開球場準備回家，未料有大批粉絲等在外面，要跟李多慧說再見、送禮物給她；李多慧見到如此盛況也很訝異，親民的她一一接過禮物，跟大家鞠躬道謝、留下合照後才離開現場，整條「下班路」被粉絲擠的水洩不通。感性的李多慧回到家稍作休息後也立刻開直播，跟大家分享自己的心情，李多慧哽咽說道：「我真的很感動，剛剛我哭了，哭很多」，接著又拍到大家送給她的禮物，讓她覺得相當暖心，眼淚忍不住撲簌簌的落下，讓粉絲心疼急忙安慰；李多慧發現自己哭到失態，也尷尬笑說：「沒有臉，真的沒有臉（丟臉）」，很謝謝粉絲為她的付出。事實上，李多慧在台灣活動還是頗多，儘管今年應援任務已經結束，但李多慧依舊行程滿檔，她回韓國陪伴家人、休息約2個禮拜時間後就會返台，繼續參加其他活動及節目錄製。李多慧29日在球賽上跳的中場舞也在Threads掀起討論，粉絲紛紛大讚李多慧：「這段舞蹈是怎麼做到，全身同時顫動還能全對上節拍的，而且表情管理依舊在線…厲害」、｢多慧跳舞真的好好看」、「實在沒想到有一天我也會喜歡啦啦隊，多慧真的有夠會圈粉」。