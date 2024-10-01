爆賴清德教師節驚人談話　媒體人揭「另一張臉」：府新聞稿竟未提

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總統賴清德近日被爆出參加將官晉升茶會怒飆將官，日前還被衛福部長邱泰源爆料，打電話罵環境部長彭啟明。對此，資深媒體人李艷秋透露，賴清德在928參加護理學會慶祝大會時說了一段話，總統府新聞稿卻隻字未提，讓她狠酸賴清德有立威、拉攏兩張臉，再這樣立威下去，離獨裁只有一步之遙。李艷秋今（1）日在臉書發文，賴清德幾天內傳出兩件「怒罵」新聞，兩件事事後都做了澄清粉飾，但一大堆評論還是認為賴清德自卑、恐懼和病態的權力慾。他表示，自己倒是想為賴清德平反，賴清德在928參加護理學會慶祝大會，溫柔和煦地列舉他上任後為護理界做的改革，順口向老師說了聲教師節快樂，隨後他用當天最親切可愛的笑容突然問現場護理人員，知不知道928這天，是哪個團體的生日？答對的話頒總統獎。李艷秋說，現場有人回答「民進黨」，賴清德聽到後燦笑如花，開心地說「護理人員為人民健康努力，教師為傳道授業解惑努力，民進黨為台灣主權、還有民主自由人權而奮鬥，我們祝賀民進黨生日快樂！」李艷秋表示，自己看到這，硬生生地吞回已到口邊的三字經，試著徜徉在賴清德調皮又可愛的酒窩中，理解他無時無刻不在計算選票，無時無地不在選舉拉票，以及不論天大地大國大百姓多大，都不及民進黨大的思維。而如此重要的談話，總統府新聞稿卻隻字未提，看來有不長眼的新聞官認為這段談話人時地都不適合，自動抹去了，如果被賴清德飆罵，那真是活該。李艷秋續指，賴清德有兩張臉，立威或拉攏，而在賴清德立威的手段中，「責罵」是最簡單的，只針對靠他賞位子的官員；對在野勢力，他有兩把刀，一是司法，從大法官開始全都收入囊中，凡可能影響2028連任的潛在對手，全都用司法清剿，鄭文燦、柯文哲，下一個國民黨冒出頭的，司法血滴子已待機伺候。他成功地讓司法為他所用，不再是人民的正義防線。二是罷免，國會少數，總統未過半，如何回到全面執政的盛世，超越蔡英文，是賴清德最在意的事，他的方式不是尋求朝野合作，而是全面發動地方首長和立委罷免，用不斷的政治動員，將國家不穩定的責任轉給在野黨，也為施政沒有進展先找安全閥。李艷秋表示，刀雖犀利，但砍人自傷。最近賴清德的表現，顯露的是焦慮，對政府運作失能的焦慮；既然什麼業務總統都要管，那麼他到立院國情報告並備質詢，就是義務。「賴總統，是時候了，可不可以不要躲在大法官後面，光明磊落的去立院面對民意，再這樣『立威』下去，你離『獨裁』只有一步之遙了。如果你擔心在野對你不禮貌，我們保證，一定要求立委全體起立迎接，不起立的，就把他們罷免掉，這樣可好？」