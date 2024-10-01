颱風天全聯遭震撼清空！貨架剩「它」2萬人不敢買：寧願吃雙響泡

強颱山陀兒持續逼近台灣，今（1）日晚間起各地風雨開始逐漸變大，不少人在昨天就已經殺到賣場、超市去大採購物資，臉書社團上也有許多全聯被震撼掃空的情況出現，其中有趣的是，在多位網友的貼文當中，蔬菜類貨架上庫存最多的就是「紅蘿蔔」，不少人笑稱這是「蔬菜界霸凌」，也有許多人表示「寧願吃雙響泡」也不想吃紅蘿蔔，掀起熱烈討論。
隨著山陀兒颱風逐步的逼近，許多民眾在昨天就立刻手刀趕到大賣場以及超市補足糧食，為防颱做準備，其中全聯社團中有許多人都貼出自己買菜畫面，不管是肉品還是海鮮甚至是冷凍庫，幾乎都是被掃購一空的情況，唯一共同點就是，蔬菜類貨架上，永遠都有「紅蘿蔔」的影子。
最多貼文讚數衝破2萬，不少民眾紛紛回應「士可殺不可辱！絕對不會屈就於紅蘿蔔，我寧願吃雙響泡就好！」、「紅蘿蔔真的我不行，完全不知道可以做什麼料理」、「紅蘿蔔跟菇類一直都是颱風天最多人不買的食材哈哈」、「紅蘿蔔是好吃又營養啦....但真的太多人不喜歡了！」
太多人不愛吃紅蘿蔔！真實原因、營養素一次看
事實上，紅蘿蔔真的是許多人會拒於門外的食物，其實真正的原因就是紅蘿蔔有一個獨特的味道，那個味道是因為紅蘿蔔具有營養素「β-胡蘿蔔素」和「葉黃素」等類胡蘿蔔素，所以同時讓紅蘿蔔有這個獨特味道，並且賦予它鮮豔的顏色。
其營養素對人體非常的有幫助，像是「β-胡蘿蔔素」可在體內轉化成維生素A，這對於保持視力健康、增強免疫力和促進皮膚健康都有重要作用；「葉黃素」則可以照顧眼睛健康，防止視網膜受到傷害等，同時紅蘿蔔也可促進腸道蠕動，防止便秘。如果是害怕胡蘿蔔生味的人，可以試看看煮成咖哩紅蘿蔔燉肉或者是切絲炒蛋，紅蘿蔔生味就不會那麼重哦！
大賣場、超市颱風天有開嗎？防颱物資備戰要快
而山陀兒颱風明天影響最為劇烈，還沒補齊防颱物資的人今天還有機會，包括好市多、家樂福、愛買10月1日都是全台門市正常營業；而全聯福利中心今天各地區會依照風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先，趁現在風雨還沒到來之前，民眾要採買物資手腳要快，備戰好颱風物資，颱風天就不要再亂出門囉！
🟡颱風天大賣場、超市營業時間規則
📍好市多
10月1日全台賣場照常營運
📍全聯福利中心
10月1日各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達將視各地停班公告暫停外送服務，若未達停班課標準但風雨較大，門市仍可能會自主關閉服務。
📍家樂福
10月1日全台門市照常營運
📍愛買
10月1日全台門市照常營運
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最多貼文讚數衝破2萬，不少民眾紛紛回應「士可殺不可辱！絕對不會屈就於紅蘿蔔，我寧願吃雙響泡就好！」、「紅蘿蔔真的我不行，完全不知道可以做什麼料理」、「紅蘿蔔跟菇類一直都是颱風天最多人不買的食材哈哈」、「紅蘿蔔是好吃又營養啦....但真的太多人不喜歡了！」
太多人不愛吃紅蘿蔔！真實原因、營養素一次看
事實上，紅蘿蔔真的是許多人會拒於門外的食物，其實真正的原因就是紅蘿蔔有一個獨特的味道，那個味道是因為紅蘿蔔具有營養素「β-胡蘿蔔素」和「葉黃素」等類胡蘿蔔素，所以同時讓紅蘿蔔有這個獨特味道，並且賦予它鮮豔的顏色。
其營養素對人體非常的有幫助，像是「β-胡蘿蔔素」可在體內轉化成維生素A，這對於保持視力健康、增強免疫力和促進皮膚健康都有重要作用；「葉黃素」則可以照顧眼睛健康，防止視網膜受到傷害等，同時紅蘿蔔也可促進腸道蠕動，防止便秘。如果是害怕胡蘿蔔生味的人，可以試看看煮成咖哩紅蘿蔔燉肉或者是切絲炒蛋，紅蘿蔔生味就不會那麼重哦！
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而山陀兒颱風明天影響最為劇烈，還沒補齊防颱物資的人今天還有機會，包括好市多、家樂福、愛買10月1日都是全台門市正常營業；而全聯福利中心今天各地區會依照風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先，趁現在風雨還沒到來之前，民眾要採買物資手腳要快，備戰好颱風物資，颱風天就不要再亂出門囉！
🟡颱風天大賣場、超市營業時間規則
📍好市多
10月1日全台賣場照常營運
📍全聯福利中心
10月1日各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達將視各地停班公告暫停外送服務，若未達停班課標準但風雨較大，門市仍可能會自主關閉服務。
📍家樂福
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