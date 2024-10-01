颱風天全聯遭震撼清空！貨架剩「它」2萬人不敢買：寧願吃雙響泡

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▲全聯的蔬菜類商品幾乎都已經搶光，每家門市都有剩下紅蘿蔔的情況，引起網友討論。（圖/路上觀察學院）

▲網友逛全聯，所有蔬菜都被搶光，只剩下紅蘿蔔還躺在架上，引起熱烈討論。（圖/路上觀察學院）

▲好市多許多東西全部被買光，今天全台賣場正常營業，想要補充物資的民眾手腳要加快！（圖/好市多商品經驗老實說）

強颱山陀兒持續逼近台灣，今（1）日晚間起各地風雨開始逐漸變大，不少人在昨天就已經殺到賣場、超市去大採購物資，臉書社團上也有許多全聯被震撼掃空的情況出現，其中有趣的是，在多位網友的貼文當中，蔬菜類貨架上庫存最多的就是「紅蘿蔔」，不少人笑稱這是「蔬菜界霸凌」，也有許多人表示「寧願吃雙響泡」也不想吃紅蘿蔔，掀起熱烈討論。隨著山陀兒颱風逐步的逼近，許多民眾在昨天就立刻手刀趕到大賣場以及超市補足糧食，為防颱做準備，其中全聯社團中有許多人都貼出自己買菜畫面最多貼文讚數衝破2萬，不少民眾紛紛回應、「紅蘿蔔是好吃又營養啦....但真的太多人不喜歡了！」事實上，紅蘿蔔真的是許多人會拒於門外的食物，，並且賦予它鮮豔的顏色。其營養素對人體非常的有幫助，，同時紅蘿蔔也可促進腸道蠕動，防止便秘。而山陀兒颱風明天影響最為劇烈，還沒補齊防颱物資的人今天還有機會，10月1日全台賣場照常營運10月1日各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達將視各地停班公告暫停外送服務，若未達停班課標準但風雨較大，門市仍可能會自主關閉服務。10月1日全台門市照常營運10月1日全台門市照常營運