賴清德有飆罵將官？郭正亮揭內幕：他當過兵、喜歡那種感覺

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總統賴清德被爆料日前以三軍統帥身份主持將官晉任勗勉典禮後，國防部辦了場茶會，見到將官們坐著等他到場，不滿怒批「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好？」甚至還怒摔資料。而在此前，總統府一名女性官員稱茶會活動性質輕鬆，請晉任將官坐著就好、不必站起來。對此，前立委郭正亮認為，賴清德當過兵，喜歡那種當三軍統帥的感覺，而他可能在現場有表達意外「你們怎麼還坐著？」，可應該不至於這樣就當場飆罵。郭正亮30日在節目《亮點交鋒》指出，他認為將官沒有站起來是真的，至於有沒有一位總統府女性官員告訴大家「今天大家輕鬆輕鬆、不用起立」，總統府則說他們找不到這個所謂女性的長官是哪一位。郭正亮認為，真相可能是將官認為說輕鬆一點，所以看到賴清德進來時沒有起立，但賴清德跟蔡英文不一樣，他當過兵，且喜歡那種感覺，覺得「我是三軍統帥耶！你們怎麼看到我沒有起立？」所以賴清德可能是表達「欸？你們怎麼還坐著？」這就看大家認不認為這叫「怒罵」？郭正亮直言，賴清德應該有覺得意外，但不至於到怒罵，「因為賴清德這個人我也認識，他應該不至於這麼一個事情，就飆罵現場？」不過賴清德應該有講一些話，例如「欸，你們怎麼沒有站起來」之類，讓場面有點尷尬。