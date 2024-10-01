颱風天麥當勞有開嗎？必勝客、肯德基營業一覽　外送員也放颱風假

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▲兩大外送平台Uber Eats、foodpanda都將配合政府宣佈停班課，暫停該地區外送。（圖／記者周淑萍攝）

山陀兒強颱來襲！高雄、台南、屏東、花蓮、台東、嘉義縣宣布今（1）日停班停課！台北等9縣市也有「豪雨特報」，影響了速食餐廳不只可能「暫停外送」，連營業時間也將會有所調整。想吃披薩、炸雞、漢堡的民眾最關心速食餐廳有開嗎？Uber Eats、foodpanda外送員是否有放颱風假？《NOWnews今日新聞》為大家一次整理現況。山陀兒颱風來勢洶洶，；不過「嘉義市」是南部唯一沒放颱風假的地區，請民眾多加注意。另外，麥當勞回覆：「麥當勞重視員工安全，考量風雨會因時間及區域而有不同影響，餐廳可根據各地天候及人力情況，機動調整營業時間。建議消費者可由麥當勞官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認；造成不便，敬請見諒」。必勝客官網已標註：「受天候因素影響，為保障外送服務人員人身安全，如地方縣市政府宣布停止上班時，必勝客該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶服務，造成不便，敬請見諒」。記者實際操作必勝客官網，輸入預訂外帶取餐店點後，網頁會直接顯示該門市營業時間，方便民眾參考。業者也提醒：「政府公佈停班的地區，門市菜單會有部分調整提升備餐效率，並且停止外送服務。民眾可於訂購頁面查詢各門市營業時間。」肯德基已在粉專上宣告：「因受颱風襲台，如地方縣市政府宣布停止上班時，肯德基該縣市餐廳將暫停外送服務～僅保留外帶/車道/內用/網路預訂快取服務。停班停課縣市的餐廳，將視情形提供部分限定餐點，並考量該地區天氣狀況調整營業狀況」。還說肯德基爺爺謝謝大家的體諒，也請民眾盡量待在家裡，不要出門，安全第一。Uber Eats官方回應：「平台會配合行政院人事行政總處以及各地政府因颱風依法停班停課的宣布，配合暫停該地區的營運和暫停外送。平台提醒外送合作夥伴於停班停課期間保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線。颱風期間正常上班上課之縣市區域，如因氣候不佳、道路狀況多的情況恐有外送延遲情形，也敬請消費者見諒。」foodpanda也表示：「因颱風影響政府宣布停班停課，平台為保障外送夥伴上線安全，亦會配合政府指示於該時段內暫停外送服務。foodpanda 也提醒所有外送夥伴以行車安全為首要考量，多加留意天候及路況。平台已自10/1 00:00 起停止嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東等地區外送服務，並隨時根據政府停班停課公告更新。外帶自取服務不受影響，提醒消費者可提前訂購備貨，後續將依照政府相關指令恢復外送。