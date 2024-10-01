賴清德飆罵將官？郭正亮推測「命令這人下的」：否則怎敢不起立

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有媒體報導，總統賴清德日前以三軍統帥身份主持將官晉任勗勉典禮後，國防部辦了場茶會，見到將官們坐著等他到場，不滿怒批「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好？」甚至還怒摔資料，場面相當尷尬。而在此前，總統府一名女性官員稱茶會活動性質輕鬆，請晉任將官坐著就好、不必站起來。對此，前立委郭正亮表示，「也許是賴清德的期待跟將軍們的期待不太一樣，問題是誰去傳達這些意見給那些將軍？一定要有人去傳，顧立雄不可能自作主張，這個命令一定是從總統府過來的」。郭正亮在節目《新聞大白話》表示，也許是賴清德和將官們的期待不同，但問題是誰去傳達這些意見給那些將軍？一定是有人去傳，否則將官們怎麼敢坐下不起來？而有些人就怪到女司儀或攝影官身上，因此合理的推論是總統府秘書長潘孟安，顧立雄不可能自作主張，「這個命令一定是從總統府過來的」。郭正亮坦言，即使和期待有落差，但若總統是蔡英文或陳水扁，可能就會用別的方式帶過，不會像賴清德一本正經，「這是一個人處理衝突的模式，還有他一貫以來，對某些價值的堅持，賴清德對秩序倫理的要求特別強烈」。