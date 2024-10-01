晉升將官要掌握籍貫？顧立雄：總統用人唯才沒有省籍之分

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將官晉任授階典禮9月起改由總統主持，以示崇榮，但軍方提交給府方的人員簡歷中卻註明了「籍貫」，遭質疑賴清德總統要掌握將官的省籍。對此，國防部長顧立雄今（1）日表示，總統用人唯才不分省籍，考慮廢除人員簡歷中的「籍貫」資料欄。行政院長卓榮泰今日繼續率閣員赴立院施政報告，並備詢。會前媒體詢問將官晉任要填省籍一事，顧立雄表示，將級重要人士資料表從很久很久以來，不知道要追溯到何時就有籍貫欄，後來是少數人在使用，所以一直保留，沒有隨著戶籍法修改，兵籍表是只有保留出生地，沒有籍貫欄。顧立雄強調，歷年來呈報給總統都還保留有籍貫，絕不是只有現在才刻意，現在既然外界有質疑，會考慮把籍貫欄刪除掉。「總統用人強調用人唯才，沒有任何省籍之分，因爲省籍影響升遷，敵情嚴峻的今天沒有必要再去分省籍、統獨。」這些只會讓人親痛仇快，對台灣沒有任何好處。