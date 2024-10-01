影／京華城調閱小組定調　「財團特權莫此為甚！令人痛心」

預言黃國昌2026不會選　沈富雄：民眾黨已沒必要幫柯文哲2028鋪路

記者何哲欣／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押禁見。（圖／記者李政龍攝，2024.09.05）
▲民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押禁見。（圖／記者李政龍攝，2024.09.05）
民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押禁見，衝擊民眾黨支持度，也影響2026年九合一選舉。前立委沈富雄說，柯文哲沒有被抓去關時，民眾黨選上縣市長的機率就是零，現在柯文哲被關，一定也還是零，「能活得了就是萬幸」。他也說，黃國昌恐怕2026選都不會去選，民眾黨地方議員數量也會大幅下降，比現在還更少。

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈富雄於節目《下班瀚你聊》表示，2026年九合一選舉，民眾黨去選縣市長，就是為了柯文哲2028選總統布局，不只黃國昌，還有前立委蔡壁如在台中、前立委陳琬惠在宜蘭，都是為了柯文哲，但現在已經沒有必要，柯文哲參選2028年這條路已經不在了，就連小草，再過沒多久也會開始心灰意冷。

沈富雄也說，為了第三勢力，柯文哲過去的努力，讓民眾黨有點模樣，但現在柯文哲遭羈押，卻沒有人可以出來救民眾黨，甚至黨內稍微有資格可以救黨的人，又捨不得公然說，要讓民眾黨成為一個「沒有柯文哲的第三勢力」，這條路應該才是民眾黨可以努力的路，但目前看不出來，因為沒有人敢這樣做。

更多「京華城案搜索柯文哲」相關新聞。

批超思案「亂辦」3大疑點　他酸檢方太閒了：查不到柯文哲金流？

偷臭京華城？「最猛凶宅」都更喊840%容積　她批柯文哲：最壞示範

柯文哲羈押將滿月！最新民調曝　他揭：20-30歲鐵粉支持度相當穩

一跪柯文哲成名！韓國瑜前美女發言人宣布轉行：要讓世界看見台灣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生