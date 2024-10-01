預言黃國昌2026不會選　沈富雄：民眾黨已沒必要幫柯文哲2028鋪路

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押禁見，衝擊民眾黨支持度，也影響2026年九合一選舉。前立委沈富雄說，柯文哲沒有被抓去關時，民眾黨選上縣市長的機率就是零，現在柯文哲被關，一定也還是零，「能活得了就是萬幸」。他也說，黃國昌恐怕2026選都不會去選，民眾黨地方議員數量也會大幅下降，比現在還更少。沈富雄於節目《下班瀚你聊》表示，2026年九合一選舉，民眾黨去選縣市長，就是為了柯文哲2028選總統布局，不只黃國昌，還有前立委蔡壁如在台中、前立委陳琬惠在宜蘭，都是為了柯文哲，但現在已經沒有必要，柯文哲參選2028年這條路已經不在了，就連小草，再過沒多久也會開始心灰意冷。沈富雄也說，為了第三勢力，柯文哲過去的努力，讓民眾黨有點模樣，但現在柯文哲遭羈押，卻沒有人可以出來救民眾黨，甚至黨內稍微有資格可以救黨的人，又捨不得公然說，要讓民眾黨成為一個「沒有柯文哲的第三勢力」，這條路應該才是民眾黨可以努力的路，但目前看不出來，因為沒有人敢這樣做。