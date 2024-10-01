海倫颶風釀128死、數百人失聯！川普罵民主黨救災不力　拜登反駁

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颶風海倫給美國東南部帶來毀滅性影響，截至發稿時間為止，已知有128人因此死亡、數百人仍下落不明，罹難人數不排除還會再攀升。美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當地時間週一到訪重災區之一的喬治亞州，勘災之餘也不忘批評政府應變及救災能力差。對此民主黨的現任總統拜登（Joe Biden）駁斥道，川普說的都是謊言，他週三就會到另一個重災區-北卡羅萊納州視察，只是不想太快前往受影響地區，以免擾亂救援工作。根據美媒《國會山報》報導，海倫颶風的襲擊，不只造成經濟和民生上的打擊，也因為距離11月大選只剩約1個月，所以也為選舉最後幾週帶來政治複雜性，而喬治亞州和北卡羅來納州都被視為今年大選的關鍵戰場。川普已過週末在賓州造勢時，指責拜登總統在危機期間，只顧著在德拉瓦州睡覺，副總統賀錦麗（Kamala Harris）也只顧著在西岸募款。 週一他造訪喬治亞州後，他的競選團隊還發了一封電子郵件，大肆宣揚他的喬治亞之行，並指控賀錦麗在視災方面就跟失蹤了一樣，連拜登也讓喬州州長聯繫不上，反觀川普則充分展現領導人的風範。對此，拜登總統予以駁斥，說自己只是不想太快前往災區、影響救援工作的進行，已計畫好週三前往北卡羅來納州，與緊急行動中心舉行會議並進行空中巡視，也聽取了北卡羅來納州州長庫珀（Roy Cooper）的簡報。拜登還說，他也會盡快前往喬治亞州和佛羅里達州了解災情，並澄清自己和喬州州長談過了，川普所言都不是真的，「他在撒謊，我不知道他為什麼這樣做，這根本不是事實，也是不負責任的。」