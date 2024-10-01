Wembanyama「長肉」了！本季體重暴增11公斤　體重破百身材更厚實

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聖安東尼奧馬刺隊球星Victor Wembanyama在進入NBA生涯的第2個賽季之前，厚實了自己的體型。根據馬刺官方分享的數字，在來到馬刺隊訓練營時Wembanyama的體重從95公斤（約210磅）增加到106公斤（約235磅），整整比上賽季提升了11公斤。Wembanyama有著不世出的天賦，LeBron James稱其為外星人，Stephen Curry說他是2K創造出來的人物，被喻為是NBA下一個門面級人物。而這位法國新星也沒有辜負這一份期望，在新秀年就打出讓人驚嘆的表現，出戰71場比賽，場均可得到21.4分10.6籃板和全NBA最佳的3.6次阻攻。不過Wembanyama在第一個賽季仍有不足之處，在對抗性上他顯然還可以再加強，這也是外界一開始對於他進入NBA時的疑慮。Wembanyama雖然夠全能、可以在外線做動作，但他在內線更有殺傷力，因此還是需要提升身體素質；另外更多的肌肉也可以保護他不容易受傷，延續更久的職業生涯。自律和努力也是Wembanyama常常被外界所稱讚的特質之一，顯然這個夏天除了為祖國參加巴黎奧運之外，他也繼續在球場上鍛鍊和努力，這一次回到NBA賽季，還帶回了「11公斤」。這位新科最佳新秀在明年一月才滿21歲，隨著在身體上的成熟，Wembanyama將在場上更有統治力。值得一提的是，「字母歌」Giannis Antetokounmpo過去剛進入NBA時也相當瘦弱，但如今已經是聯盟中最不可阻擋的超級球星，從2013年選秀時的88公斤，增加到如今的110 公斤。所以未來看到Wemby在體型上有巨大變化，應該也不需要太驚訝。