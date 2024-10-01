台股滿血復活！早盤漲逾200點　台積電上揚16元至973元

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美股30日主要指數多收漲，其中，道瓊和標普指數都創收盤新高紀錄。台北股市今（1）日開高走高，早盤上漲超過200點，滿血復活戰回季線。台積電大漲16元至973元，漲幅1.5%左右；電子權值股、千金股領漲。道瓊工業指數小漲17.15點或0.04%，收42330.15點；標準普爾指數上揚24.31點或0.42%，收5762.48點；那斯達克指數上漲69.58點或0.38%，收18189.17點；費城半導體指數下跌44.17點或0.85%，收5173.06點。台北股市今日以22329點開出，早盤漲逾220點，最高一度漲至22446點，漲幅超過1%。權值王台積電大漲16元至973元，漲幅1.5%左右；鴻海、聯發科同步反彈，前者早盤微漲1%內，後者上漲20元或1.7%，最高漲至1200元；廣達股價受惠AI伺服器接單火熱，上漲超過2%，漲至270.5元位置。盤中焦點高價股大漲，力旺、健策、嘉澤，大立光、祥碩、信驊、緯穎、川湖上漲1至6%；早盤領漲股票還包括迅得勁揚9%以上，富喬、聯亞、百德、全新上漲逾6%，上詮、萬海、華星光、偉詮電漲2至5%，原相、聯光通、一詮上漲1至2%。