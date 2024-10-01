產業用電調漲12.5%工商界反彈　卓榮泰：電價仍比鄰近國家低

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電價費率審議會昨天拍板，包括住宅、量販店與超市等民生用電凍漲，產業電價平均漲12.5％，半導體及資料中心電價調升14％，對此工商界反彈更憂心往後將年年調漲。行政院長卓榮泰今（1）日受訪時表示，台電考慮電價有幾項因素，分別是反映成本、照顧民生、穩定物價與節能減碳，認為審議過程都符合這幾項原則，調幅比較高的大戶工業用電，電價仍比亞洲鄰近國家還要低，政府將組成節約用電團隊協助大戶節約用電，在必須調整電價的時代，節約用電是唯一的方法。對於產業用電調漲12.5%工商界反彈，憂心往後將年年調整更將推升物價。卓榮泰表示，電價審議過程經過縝密的思考與多方搜集資料，希望反應對電價調整做最好的決定，而之前台電數次在會議提到，電價考慮有幾項因素，包括反映成本、照顧民生、穩定物價與節能減碳，認為整個審議過程中也符合這幾項原則。卓榮泰指出，電價調整後，調幅比較高大戶工業用電，而電價仍比亞洲鄰近國家還要低，但也接近台電成本，民生用電不調整就是照顧民生，在穩定物價方面，小商家維持原價不調整，此外當中大類分項上有14%、7％，但容不容許有細部行業調整，經濟部跟台電會在尊重審議委員會前提下，做一些細部的了解，容許讓他們有幾天的時間，也會運用這樣的時間向產業界溝通與說明。卓榮泰也表示，政府將組成節約用電團隊，這部分經濟部與環境部積極儲備中，換句話說，一方面台電調整大戶用電，但是會用政府力量協助他們實際節約用電、降低負擔，強調用電最高目標是全民節約用電，面臨大家急需用電又必須調整電價時代，節約用電是唯一方法。