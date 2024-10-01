山陀兒颱風來襲！高雄路邊排水孔蓋長出樹　她酸：綠化得太嚴重

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山陀兒颱風來勢洶洶，在經過一整天在巴士海峽緩步前行之後，強度在今（1）日正式升格為「強烈颱風」，且行走速度相當緩慢。高雄市長陳其邁在臉書發文宣布，高雄市今天停班、停課。不過臉書粉專「高雄林小姐」貼出新聞報導，高雄路邊的排水孔蓋竟長出草和樹，讓她質疑「颱風來了，這些排水孔蓋長出來的樹和草都清好了嗎？擔心」。山陀兒颱風來襲，高雄市長陳其邁於9月30日下午在災害應變中心召開第一次工作會議後指出，「土石流警戒區域總共有68處，那兩處的易坍塌地區那保全（戶）的對象是1580位，那有110位的特殊的病患；那這些在今天（9／30）下午的兩點，都已經完成全部的撤離。」不過臉書粉專「高雄林小姐」貼出高雄市快車道馬路邊水溝孔蓋「長出樹來」的新聞報導，質疑「颱風來了，這些排水孔蓋長出來的樹和草都清好了嗎？擔心…」同時也PO出行車路過的影片，可以看到整排的水溝孔蓋全都長出了樹或草，讓她酸道「真的是樹...綠化得太嚴重！」「綠綠不是說路平燈亮水溝通是里長的事嗎？陳其邁里長在幹嘛？」