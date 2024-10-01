健保1點0.95元卓榮泰頻說有困難　邱泰源在旁打臉「有信心達到」

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行政院長卓榮泰今（1）日率閣員赴立法院院會備質詢，針對2025年總預算案被退回的爭點之一「健保點值」議題，國民黨立委楊瓊瓔不斷追問是否趁這次重議預算的機會編足？卓榮泰則面有難色回應，從財務來看「明年達到有實質困難」；沒想到衛福部長邱泰源在旁竟直言在整個醫界努力之下，「明年有信心達到0.95」。行政院2025年度總預算案被立法院退回要求重編，主要爭點在原民禁伐補償、農民公糧收購價格及健保點值1點0.95元三項立院三讀通過的相關決議，預算案中都未編列。國民黨立委楊瓊瓔今天在立院總質詢中，特別追問行政院長卓榮泰，是否要趁這次重議預算的機會，將健保點值1點0.95元編足？不過，卓榮泰表示，雖知立委是為醫護界爭取更多權益，但考量今年健保給付已經相當高額，「就目前財務來看、健保總額給付來看，明年達到有實質困難。」楊瓊瓔不滿表示，現在只要700億元預算就能達到健保點值1點0.95元的目標，但民進黨政府卻為了非核家園的神主牌能源政策，可以追加預算上千億，還要漲人民電價。卓榮泰則強調，「非核家園不是神主牌！一千億追加不是為了非核家園。」就在楊瓊瓔不斷追問到底要不要將健保點值預算編足時，衛福部長邱泰源則突然在旁出聲「明年有信心達到0.95」，他也進一步強調，這是要在醫界共同努力之下。邱泰源表示，因為要提升點值還有很多要努力的事情，這是醫界要努力的；行政院已經出很大力量。卓榮泰則順勢回應「我們的目標就是0.95」，但若大家一直增加支出，「我們要達到就會困難」。