示警山陀兒這路徑很罕見！賴清德拋3提示：中央一定配合地方需求

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中央氣象署今（1）日持續發布強烈颱風海上、陸上颱風警報，颱風山陀兒也在清晨2時增強為強烈颱風。對此，總統賴清德特別提醒，這次颱風路徑相當罕見，由南部進來、由東部出去，因此要提高警戒，而他也提出三點提示，強調地方所提出的需求，中央一定會全力配合。山陀兒來勢洶洶，賴清德上午9時視察中央災害應變中心，並與花蓮縣長徐榛蔚、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米等人視訊、聽取各部會報告。賴清德表示，聽到每個部會報告，大家都做了萬全準備，可以看得出來，大家都全心全力因應這一次颱風來臨，山陀兒颱風已轉變為強度颱風，不管是風勢雨量、浪高長高，勢必都會帶來災難性的傷害。賴清德提醒，這次山陀兒颱風路徑相對罕見，由南部進來、由東部出去，因此要提高警戒，而他有三點提示，請大家能夠配合，第一，要秉持救災不如防災，防災不如避災的精神，事先在颱風還沒有真正進來之前，一定補足尚未做到的措施。第二，賴清德表示，要全力幫助地方政府，因應這一次的災情，不管是花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄縣，縣長或副縣長剛剛所提出各地方政府的需求，中央一定要全力配合。最後，賴清德說，要能展現隨時掌握災情，迅速地把各地方政府的災害，能夠與地方政府一起合作，予以解決，要避免災害發生時，與救災時間的落差。