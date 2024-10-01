賴清德信任度1個月內暴跌6.4%　民調專家：3族群開始對政府有疑慮

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《美麗島電子報》發布最新9月國政民調，總統賴清德的9月滿意度從8月的54.4%下跌3.6%，變成50.8%，而不滿意度從33.2%上升5.4%，變成38.6%；信任度則是下降6.4%，由58.9%跌到52.5%，不信任度從30.3%上升8%到38.3%。民調專家分析，賴清德的信任度在1個月內劇烈變化，代表人設出了問題。戴立安說，政治人物滿意度的變動，通常都是因為推出的政策不好、被社會批評導致，但通常不會連帶影響到信任度有如此大的起伏，但賴清德這次在1個月之間，震盪幅度就來到了14.4%，信任度比滿意度下跌的還要劇烈，仔細分分析可以歸納有3群人對賴清德的信任度出現變化。戴立安提到，這三族群深藍族群、中間選民、淺綠，這3群人這2個月之內對賴清德，不是信任度掉了10%、不然就是不信任度多了10%以上，這顯然代表了信任度下降，不是因為賴清德的單一政策因素造成的影響，可能是賴清德的人設出現問題。戴立安說，賴清德現在的滿意度跟信任度，幾乎已經回到520上任時的狀況，等於之前肅貪、大動作調查行政院前副院長鄭文燦等案帶來的掌聲，幾乎又回到了原點，未來賴清德支持度是否還會上升，要觀察後續的司法判決或是檢調能否成功將柯文哲案辦出來。該民調是由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。