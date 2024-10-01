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受不了中國客！新加坡國大限制十一假期人流　禁止觀光客騷擾學生

國際中心賴正琳／綜合報導

▲新加坡國立大學宣佈觀光客禁止在十一連假期間到校園內用餐或搭車。（圖／翻攝自官網）
▲新加坡國立大學宣佈觀光客禁止在十一連假期間到校園內用餐或搭車。（圖／翻攝自官網）
今（1）日是中國的國慶連假期間，新加坡國立大學（National University of Singapore，NUS）正式宣佈從9月30日起至10月7日限制訪客乘搭校巴以及到大學城食堂用餐，避免學生被騷擾，也希望能解決校園內觀光客爆滿的問題。

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根據《南華早報》，自從中國和新加坡雙方互惠免簽開放後，新加坡國立大學的校園內便時常塞滿觀光客。有國大師生抱怨，今年暑假期間，由於學校裡到訪參觀的遊客激增，讓他們感覺自己像動物園裡的動物，被肆意打量、拍照，午餐時間有些食堂沒有地方用餐、高峰時段校巴被遊客擠爆等。

經濟系大二學生娜塔莉透露，曾有觀光客要求進入她的宿舍參觀，而且往返校區的交通車經常坐滿觀光客，根本沒有人查驗乘客是不是國大學生，認為學校早該採取行動。

更誇張的是，有中國籍研究生在小紅書刊登廣告，推出每人273人民幣（約39美元）的兩小時校園導覽服務，引發校園內師生不滿，目前該廣告已經下架。

為了避免中國十一連假造成校園師生不便，國大禁止觀光客搭校內大學城宿舍區的交通車和在學生餐廳吃飯，用餐者在這個時段進入食堂時須出示證件，授權訪客也得出示通行證明。

新加坡另一所知名大學、經常入選全球最美10所大學的南洋理工大學（南大），現在也要求旅行社必須事先申請才能帶團參觀校園，十一長假期間也會安排警衛跟學生監看，確保遊客不會跑到學生餐廳等校園設施。

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