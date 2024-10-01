受不了中國客！新加坡國大限制十一假期人流　禁止觀光客騷擾學生

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今（1）日是中國的國慶連假期間，新加坡國立大學（National University of Singapore，NUS）正式宣佈從9月30日起至10月7日限制訪客乘搭校巴以及到大學城食堂用餐，避免學生被騷擾，也希望能解決校園內觀光客爆滿的問題。根據《南華早報》，自從中國和新加坡雙方互惠免簽開放後，新加坡國立大學的校園內便時常塞滿觀光客。有國大師生抱怨，今年暑假期間，由於學校裡到訪參觀的遊客激增，讓他們感覺自己像動物園裡的動物，被肆意打量、拍照，午餐時間有些食堂沒有地方用餐、高峰時段校巴被遊客擠爆等。經濟系大二學生娜塔莉透露，曾有觀光客要求進入她的宿舍參觀，而且往返校區的交通車經常坐滿觀光客，根本沒有人查驗乘客是不是國大學生，認為學校早該採取行動。更誇張的是，有中國籍研究生在小紅書刊登廣告，推出每人273人民幣（約39美元）的兩小時校園導覽服務，引發校園內師生不滿，目前該廣告已經下架。為了避免中國十一連假造成校園師生不便，國大禁止觀光客搭校內大學城宿舍區的交通車和在學生餐廳吃飯，用餐者在這個時段進入食堂時須出示證件，授權訪客也得出示通行證明。新加坡另一所知名大學、經常入選全球最美10所大學的南洋理工大學（南大），現在也要求旅行社必須事先申請才能帶團參觀校園，十一長假期間也會安排警衛跟學生監看，確保遊客不會跑到學生餐廳等校園設施。