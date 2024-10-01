山陀兒颱風超危險！強度上升還走很慢　氣象署：完整結構撞進台灣

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▲山陀兒颱風將在明天登陸台灣，氣象署提醒，今天至週四上半天，將會是風雨最劇烈的時段。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風不只降雨量驚人，連風速都非常可怕，尤其颱風不受中央山脈影響，結構相當完整。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風影響，今天降雨最劇烈的熱區，就是東半部、恆春半島、屏東，以及傍晚過後的南台灣。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）今（1）日凌晨升級為強烈颱風後，到上午這段期間，威力又再增強，且由於準備轉彎，速度近乎滯留在台灣西南側海域，氣象署簡任技正伍婉華提醒，山陀兒颱風預估明（2）日登陸南台灣，且中心最強的完整結構，會直接撞進來，民眾絕不能輕忽颱風的威脅。山陀兒颱風今天8時，中心位置高雄的西南方約220公里的海面上，以每小時4轉10公里速度，向北轉北北東移動，近中心最大風速達到每秒55公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑80公里。伍婉華說明，山陀兒颱風依舊缺乏導引氣流，今天準備北轉，因此速度相當緩慢，預估會在明天登陸，地點較高機率在高雄或屏東，從現在開始一直到颱風登陸、颱風出海，速度都會非常慢，且要留意颱風登陸前，可能會和台灣陸地出現一些交互作用，例如打轉、路徑抖動的情況。伍婉華強調，山陀兒颱風登陸時會帶來強風豪雨，颱風中心完整的結構直接進入西南部，由於不受中央山脈阻擋，西南部風力很強，登陸地點附近可能會出現平均風12級、強陣風14級的狀況，屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」。降雨部分，伍婉華指出，今天花東、高屏山區會持續有豪雨出現，隨著颱風靠近，南部平地的雨勢越晚越明顯，要注意颱風時雨量可能達到50至60毫米，今天降雨最劇烈的熱區，就是東半部、恆春半島、屏東，以及傍晚過後的南台灣。明天台灣登陸後，南台灣、東半部依舊強風驟雨，隨著颱風北上，北台灣、宜蘭等地也將出現明顯雨勢，花東、恆春半島、高屏、東北部山區可能會有「豪雨以上」等級降雨，北台灣也會有豪雨的出現，週四（10/3）颱風逐漸出海遠離，南台灣降雨趨緩，但北台灣雨勢還是比較大，會有局部性豪雨。伍婉華提醒，今明兩天的浪高都有5米以上，尤其颱風中心附近，包括東南部海面、南部海面、明天開始的西南部海面，浪都有6米以上；颱風中心附近的浪更高，可以達8米以上。而新竹至台中位於背風側，可能有焚風發生，要留意攝氏36度以上高溫。此外，山陀兒颱風週四遠離，入秋首波東北季風也南下，週四北台灣高溫只剩攝氏25至26度，中部以北、東北部、馬祖低溫攝氏20至21度，其它各地低溫攝氏22至23度，東北季風預計影響至週五（10/4），週六（10/5）就會減弱。