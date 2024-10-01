民生電價凍漲！工業電價漲12.5％　李彥秀6面向給建議

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電價費率審議會昨天拍板，住宅、量販店、超市與攤販集中市場等民生用電凍漲，工業電價調漲12.5%。對此，國民黨立委李彥秀給出6點建議，更特別點名電價大漲，恐怕對觀光業者而言，更是雪上加霜，政府應該端出更多的政策，救救觀光產業，以及龐大的就業人口。李彥秀提及，經濟部召開電價審議委員會，確定10月16日起工業用電調漲12.5%，而民生內需產業與國內物價關係密切，如食品、攤販集中市場、量販店、超商及超市等則凍漲，同時針對用電或產值衰退的產業，採凍漲或減半調漲。李彥秀對此提出6點建議，首先，羊毛出在羊身上，雖然此次民生與相關產業電價凍漲，但是生產成本增加，仍將轉嫁給消費者，此次電價調漲對於物價通膨的間接影響，仍需要密切關注。李彥秀續指，第二，今年4月電價平均調漲11%，此次再調漲12.5%，短時間內如此巨幅的電價調漲，再加上明年開徵碳費，對台灣整體出口與景氣的影響，需要政府更多的關心與配套措施。李彥秀也說，第三，Fed九月下旬降息兩碼，預計十一月可能會再降息兩碼，台灣中央銀行再透過「預防性升息」抑制通膨的政策空間消失，明年軍公教將調薪3%，也將帶動民間的加薪，通膨壓力加大，如何平抑物價、預防通膨，政府應該拿出更多的辦法。李彥秀再指，第四，此次與內需及國內物價相關產業電價凍漲，對於「趁火打劫」「藉機漲價」不肖業者，政府必須拿出魄力與具體的方法懲罰，遏止無良的商家藉機大發「電價財」。李彥秀提到，第五，在個別產業部分，醫療院所歷經3次上漲，累計漲幅高達46%，再次苦吞增加12.5%的電費成本。但113年總額成長率為4.7%，114年最高則不過5.5%，醫療投資不僅不足還要醫界倒貼。李彥秀最後說，此次民生消費凍漲的範圍也不包括「觀光慘業」，民進黨政府執政後，觀光產業持續低迷，遲遲盼不到春暖花開，此次產業電價再次大漲，恐怕對觀光業者而言，更是雪上加霜，政府應該端出更多的政策，救救觀光產業，以及龐大的就業人口。