將領因「總統府幕僚指示」反惹怒賴清德？他批軍方：比士官還不如

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有媒體報導指出，總統賴清德日前於國防部將官晉任典禮後的茶會中，因有總統府幕僚指示，所以將官們在賴清德進場時仍坐著並無起立，結果讓賴清德怒斥高階將領。國防部對此回應，媒體報導顯屬誇大謬誤。中華戰略學會研究員張競直言，若真有此事，絕對不是單純軍人禮節疏失問題，而是整體指揮架構完全失序。張競說，總統府幕僚並無權責指揮在茶會現場國軍將領如何恭迎三軍統帥，國軍講求程序、步驟與要領，在總統蒞臨會場時，如何恭迎必須遵循軍人禮儀規範。若要臨時調整變換，就必須依據指揮權責，依循指揮架構，由軍事體系在場最高階首長，若非部長就應是由參謀總長當場予以定奪，絕對不是閉著眼睛，完全讓總統府幕僚牽著鼻子走。張競更直言，要是在座國軍將領面對總統府幕僚所建議方式，不符軍人禮節，卻不知立即請示，這種水準不要說是不夠格擔任將官，恐怕連基層部隊士官都不夠資格。張競說，孫子兵法強調：「主不可怒而興師，將不可慍而致戰。」若是將領們在基本禮節上真有這種離譜表現，若是三軍統帥輕描淡寫地指出，此與軍人禮節顯然存在落差，是否要先調整各位將領職務，調任委員專心研讀軍人禮節，搞清楚後再調任負有實際責任職務；保證會比疾言厲色開口罵人，在治軍立威上更有效果。張競說，經常「震怒」會讓效果逐漸消退，三軍統帥缺乏政治智慧與領導統御能力，絕非社稷之福而是國家憂慮與警訊。希望國防部發佈新聞稿否認此事，能夠獲得社會接受。層峰動見觀瞻，舉止若是無方，進退若是失節，紙是永遠包不住火的，要挨罵的對象能夠保守秘密，最後都要付出代價。