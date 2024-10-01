NBA／金州勇士新賽季能重返「冠軍競爭行列」嗎？Curry：我不知道

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金州勇士試圖在Stephen Curry還在巔峰期時，爭取他們王朝的第5冠。但儘管在今年休賽季他們已經做了許多工作了，不過對於這支球隊是否已經能回到冠軍爭奪行列之中，外界仍莫衷一是。對此勇士當家球星Stephen Curry也給出自己的看法，他坦言自己不知道這個問題的答案，但認為球隊今夏增添了很多可用之兵，給球隊在賽季中一個保有競爭的機會，然後伺機而動。勇士今年夏天動作不斷，先是和球隊王朝元老Klay Thompson分道揚鑣，之後補進了Buddy Hield、Kyle Anderson、De'Anthony Melton等人，側翼陣容深度升級。不過他們最重要的目標——為Curry找來二把手，卻沒能達成，無論是Paul George、還是Lauri Markkanen，在談判交涉後，最終都沒有加入球隊。今天的媒體日，Curry被記者問到以追逐冠軍做為目標，他是否滿意這個休賽季球隊的操盤嗎？Curry表示所有上一季沒拿到冠軍的球隊都想要變得更好，不過自己從來不會被季外的流言所困擾。而在提到傳了一整個夏天的Markkanen交易最終破局時，Curry說：「當事情開始變得認真起來時，我通常會被通知，我和球隊會有交流，我不是最終的決策者，但我可以提供意見，這就是我們球隊運作的方式。 」「我們今年的自由球員簽約有3位新加入的球員：Buddy、Kyle和Melton。他們都是知道如何打比賽的成熟老將，是你需要的優秀角色，能幫助我們成為一支冠軍級的球隊。但這是否意味著我們已經具備這樣的條件？我不知道。 」Curry如此說道。NBA有30支球隊，但其中可能只有8-12支有機會爭冠，勇士目前在什麼樣的位置？Curry給出自己的看法：「我認為我們處於一個可在賽季以初期保有這種競爭力的狀態，並給自己一個參與競爭的機會，然後我們將評估現狀，每支球隊都必須經歷這個過程。我們將自己置於這個討論範圍內。」儘管外界的疑慮很多，但Curry認為目標沒有改變，「我想贏，我知道更衣室裡的每個人都想盡自己的一份力量來實現這一目標。這就是我們對待這個賽季的方式。」