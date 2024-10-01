明天有颱風假？山陀兒颱風「最新風雨預測」　8縣市達停班課標準

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▲山陀兒颱風將在明天登陸台灣，氣象署提醒，今天至週四上半天，將會是風雨最劇烈的時段。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風24小時雨量預估，「高雄、花蓮山區」以及恆春半島、台東平地達颱風假標準。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風明日風力預估，包括台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖皆達停班停課標準。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風今（1）日凌晨轉為強烈颱風，未來完成轉彎後，對台灣威脅越來越大，今天至週四上半天，風雨最為劇烈，而「明天有沒有颱風假」的重要指標「風雨預估」，中央氣象署也在今天上午10時發布；，資料稍晚還會持續更新，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。山陀兒颱風預估今天開始，從現在開始一直到颱風登陸、颱風出海，速度都會非常慢，且要留意颱風登陸前，可能會和台灣陸地出現一些交互作用，例如打轉、路徑抖動的情況。針對山陀兒颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（10月1日14時至10月2日14時）預估雨量中，分別是150至250毫米、200至340毫米，300至490毫米也達標。目前預估雨量最多的區域在台東山區，24小時會有300至490毫米、花蓮和屏東山區200至340毫米，但屏東停班課標準為350毫米，因此未達標，高雄山區預估150至250毫米，其餘各縣市山區大約落在80至150毫米；平地部分，台東、恆春半島300至490毫米最多，高雄、屏東、花蓮150至250毫米次多，嘉義、台南80至150毫米，基隆至雲林平地普遍小於80毫米。風力部分，明日凌晨0時至上午6時，大台北至苗栗，平均風4至5級、陣風6至7級，台中至嘉義平均風5至6級、陣風8至9級。，台東平均風6至7級、陣風9至10級；南高屏、連江平均風落在7至8級，陣風10至11級；澎湖、蘭嶼綠島平均風8至9級，陣風11至12級；恆春半島平均風10至11級，陣風13至14級。據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其時，或，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。