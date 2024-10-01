泰勒絲與男友挺過「分手合約」官宣期限？過了9／28還沒分道揚鑣

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▲泰勒絲對於個人維安相當重視，因此不是男友球隊的主場，會需要更多協調溝通的工作，有可能讓她打消前往的念頭。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天之驕女泰勒絲，之前被稱與美式足球名將男友崔維斯凱爾西的熱戀純粹是公關公司安排的造勢妙計，兩人甚至有「合約」寫明今年9月28日就會「官宣分手」，剛好以往曾經三不五時就到球場貴賓室觀戰、幫崔維斯助陣打氣的她，近來不只一場賽事不見人影，外界懷疑是否真的過了合約期限，戲也不用再演？結果9月28日悄悄地過去，男女雙方都沒有發布任何分手聲明，證實所謂的合約真的是謠傳，紐約郵報八卦版也稱泰勒絲近來的缺席跟工作太忙、維安考量等都有關係。泰勒絲與崔維斯凱爾西自從公開戀情到現在，也差不多過了整整一年，在外界眼中，他們宛如高中校園女王和運動健將的結合，就像每個美國女生都編織過的愛情夢幻，卻也因為高調到和泰勒絲之前與英國英俊小生喬歐文極為隱密的談情作風180度大轉變，在某些人眼裡看來假到不行、純為炒話題，才會有所謂的「合約」一說，甚至在幾個社群討論留言板上還真有合約的截圖畫面，稱到了9月28日他們就會宣布分手，現在看來一點事情也沒有，純屬造謠。關於泰勒絲的大小事，都會成為網友熱門話題，但她和崔維斯近日都沒有對戀情的合約傳聞有任何說法。關於她近期缺席崔維斯的比賽，紐約郵報八卦版稱她的巡演很快又要在邁阿密繼續進行，必須花時間排練，加上崔維斯屬於堪薩斯城酋長隊，該隊的主場是她最熟悉的場地，要是離開這個球場赴其他地區比賽，她對於維安的考量會較為嚴格，屆時要派人去和場館方面溝通、協調亦更為麻煩，她可能就不那麼有興趣再過去了。這段感情，除了泰勒絲更確認了「話題女王」的地位，崔維斯的收穫相較之下更豐富，除了在體壇的矚目度與知名度都罕有匹敵，更跨進演藝圈接到戲劇與主持的邀約，收入Ｎ級跳，彼此互相幫襯、一起發達，若真有「合約期限」，想必兩人都不願意那麼快到期，應該會想延長時效吧？