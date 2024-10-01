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山陀兒來襲！台北市民喊「帥」沒放假　蔣萬安：盼帥的是專業應對

記者王德蓉／綜合報導

▲台北市長蔣萬安主持山陀兒颱風防颱整備會議。（圖／記者陳明安攝，2024.09.30）
▲台北市長蔣萬安主持山陀兒颱風防颱整備會議。（圖／記者陳明安攝，2024.09.30）
山陀兒颱風來勢洶洶，在經過一整天在巴士海峽緩步前行之後，強度在今（1）日正式升格為「強烈颱風」，且行走速度相當緩慢。民眾都相當關心是否放颱風假，台北市民也紛紛湧入蔣萬安臉書高喊「市長好帥」；不過蔣萬安宣布，台北市今（1）日正常上班上課，並表示「我希望帥的只有專業應對、全力以赴的臺北隊 ！」

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蔣萬安昨（9月30日）在臉書宣布，台北市尚未列入陸上警報範圍，今（1）日正常上班上課，請大家外出注意安全、提前做好防颱準備、關心最新颱風動態。他也指出，根據中央氣象署資料，山陀兒颱風目前中心位置在台灣東南方的海面上，後續可能北轉登陸臺灣，預估風雨在10/2到10/3影響臺北市最劇烈，市府上下都嚴陣以待，守護市民安全。

對於不少網友希望放颱風假，紛紛留言「市長好帥」，蔣萬安則在留言回覆，「大家的留言、敲碗，我都有看到，但是面對颱風以及可能的災害，我希望帥的只有專業應對、全力以赴的臺北隊 ！接下來幾天很關鍵，請大家和我們一起做好萬全準備！」

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