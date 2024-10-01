民眾黨團將提案審考試院人事　黃國昌酸度爆表：示範給民進黨看

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考試院、司法院及NCC人事同意權審查成為立院朝野戰場，總統府秘書長潘孟安更將為大法官難產一事拜會立法院長韓國瑜。對此，民眾黨立院黨團黃國昌今（1）日再批總統賴清德、行政院長卓榮泰及潘孟安無視在野黨團。他更爆料，民進黨立院黨團到目前為止，根本從未提案審查人事同意權，因此民眾黨團本週會提案排審考試院人事審查，「示範給民進黨看」。針對中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜將安排「和解飯」，邀請三黨黨團幹部餐敘調解。民眾黨立院黨團總召黃國昌受訪表示，他不會把這看成是「和解飯」，因為沒有什麼和解不和解的問題，是執政黨預算沒有依法編列，在野黨依法監督，大家各司其職。韓國瑜要調和鼎鼐，協助三黨黨團三長跟行政部門溝通，但重點還是在行政院到底要不要重編預算。至於考試院、司法院及NCC人事同意權案卡關，黃國昌也重申，府秘書長潘孟安跟卓揆只找韓國瑜，卻無視在野黨團、不來溝通，根本是民進黨兩面手法，一方面說要趕快審不然就是立院失職害國家空轉，另一方面民進黨團至今卻從未提案排審人士同意權。黃國昌痛批：「民進黨團從頭到尾、到目前為止，人事同意權審查全部都在打嘴砲。」如果真的要進行審查，民進黨團就應該列入議程。今天民眾黨團會議的結論，就是本周會提案，將考試院人事案排進議程，「示範給民進黨看，真的要審人事同意權，應該採取的作為長什麼樣子」。