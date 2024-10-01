有人花35元就中獎！7-8月統一發票17人中千萬　另15人抱走200萬

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▲統一發票113年7月、8月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）

今（113）年7-8月期統一發票中獎號碼已9月25日開出，到底有多少中新台幣1000萬元特別獎呢？財政部將於今（1）日下午將公布中獎清冊。不過，根據初步統計，這期共有17人中了1000萬元特別獎，另有15人抱走200萬元特獎，並自10月6日開始領獎至明年1月6日截止，幸運中獎的人可別忘了領獎。今年7-8月期統一發票開出特別獎獎金1000萬元中獎號碼為「38039158」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「08276859」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「32110911」、「84289408」、「13446901」。另外，雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「CQ12232270」、「DB37167789」、「CE13570409」、「CE06914967」、「CM21575866」、「CV56753462」、「CC33426565」、「DG50459694」、「CG14430034」、「CD21682919」、「DH20557329」、「CK41670398」、「DH12308020」、「CC05944135」、「CH80199501」、「CS24079322」、「CW09375465」、「DC60948216」、「CP10839450」、「DE60774215」、「CP08351217」、「CC52275357」、「DL18292700」、「DJ11077406」、「CE91332177」、「CT36481565」、「CH83412325」、「CG39250409」、「DG35230551」、「CT95709916」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組獎項中獎字軌號碼，都已公布在財政部稅務入口網（網址：https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。財政部也將於今日下午公布這期的中獎清冊。根據初步統計，這期1000萬元特別獎共有17張發票中獎，200萬元特獎也有15張發票中獎。就目前超商及超市自行公布的中獎清冊，包括統一超商7-11、全家便利商店、OK超商、全聯福利中心這期共開出7張千萬特別獎，其中最幸運的2位消費者，分別在統一超商、全家購買35元的麵包與餅乾，就中了千萬大獎。統一超商這期開出4張千萬特別獎、2張200萬特獎、4張百萬雲端發票專屬獎，千萬大獎部分，1人在宜蘭縣五結鄉的五結門市，花110元購買生活用品；1人在新北市新莊區的副都心門市，花105元購買統一乳品、飲品；1人在苗栗縣竹南鎮的延平門市，花100元購買生活用品；1人在桃園市龜山區的鑫騰龍門市，花35元購買統一麵包。200萬特獎部分，有1人在台北市信義區的嘉馥門市，購買49元的生鮮食品；1人在台北市文山區的鼎盛門市，購買145元的生活用品。全家便利商店這期開出1張千萬特別獎，獎落台中金南屯店，消費者花費35元購買OREO餅乾，就成為千萬得主，另還開出1張特獎，消費者是在全家APP「隨買跨店取」上購買香草卡士達泡芙甜點，僅花57元就將200萬大獎抱回家。全聯這期開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在嘉義朴子嘉朴門市，幸運中獎者花費339元購買啤酒、蛋糕、豆漿、零食等商品，便喜從天降；特獎200萬開出門市為台中清水五權，消費者花費353元購買蛋捲、沙琪瑪等零食中獎。另外，這期OKmart開出特別獎1000萬元發票1張，中獎城市落在桃園縣的桃園民族門市，消費者當日花費461元即中獎。財政部賦稅署也提醒，7-8月中獎發票兌領獎期間為今年10月6日至明年1月6日，中獎者應於領獎期限以前領獎，其中使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。