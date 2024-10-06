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▲周杰倫（右）和周迅（左）19年前在威尼斯留下的合照，被粉絲挖出來考古。（圖／翻攝微博）

▲▼周迅在〈四面楚歌〉MV中飾演故意接近周杰倫的女間諜，雙方爾虞我詐談戀愛，甚至還跳起華爾滋。（圖／周杰倫 Jay Chou YouTube）

▲周迅最新一部作品是電視劇《不完美受害人》，她在劇中飾演一名律師。（圖／iQIYI提供）

▲周杰倫今年12月將在大巨蛋一連舉行4場演唱會。（圖／杰威爾音樂提供）

亞洲天王周杰倫創作功力一流，寫下許多膾炙人口的經典作品，除了音樂內容外，周杰倫歌曲MV的拍攝手法、劇情也經常掀起粉絲討論。周杰倫2005年推出的作品〈四面楚歌〉，MV就特地到義大利威尼斯取景，更請來女星周迅拍攝，兩人上演「假面情侶」，有親密肢體接觸。近日有網友分享兩張周迅與周杰倫在威尼斯留下的合照，當時周迅還留著齊瀏海，帶著墨鏡，青澀的模樣讓許多粉絲認不出來，還以為是遺漏的「周女郎」，紛紛留言：「到底是誰？」、「周迅嗎？太正了吧」。其實周迅當時是被周杰倫特地請去，擔任〈四面楚歌〉MV的女主角；拍攝時間為2005年，那時候周迅正與知名造型師李大齊戀愛中，剛好李大齊跟周杰倫有合作，才牽線完成兩人這次的歷史性合作。〈四面楚歌〉收錄在周杰倫《11月的蕭邦》專輯中，詞曲都是他自己一手包辦的，歌詞描述對狗仔、媒體的不滿，MV卻像在拍諜戰片一樣，在義大利取景很有故事性。劇情大綱是周迅飾演的女間諜故意與周杰倫邂逅，兩人不僅一起跳華爾滋還發生親密關係，但周迅其實只為了竊取情報，而周杰倫也早就知情，故意把光碟掉包讓周迅帶走。最後周杰倫成功逃出追擊，搭船離開，有趣的題材讓MV點閱量衝破650萬。當初才31歲的周迅在拍攝完周杰倫的MV後持續深耕影壇，同年年底就憑藉電影《如果·愛》拿下第25屆香港電影金像獎、第43屆金馬獎等多項大獎的影后殊榮。隔年，周迅又接拍馮小剛執導的電影《夜宴》，讓她更加聲名大噪，她在2009年更自降片酬，拍攝低成本電影《李米的猜想》，憑藉精湛的演技囊括8座最佳女主角獎，其中也包含第27屆中國電影金雞獎，自此周迅成為三金大滿貫影后，實力不容置疑。而近年周迅最廣為人知的作品非古裝劇《如懿傳》莫屬，她飾演繼后「烏拉那拉·如懿」（青櫻）一路從少女時期演到年老，沙啞低沉的聲線一度讓觀眾相當出戲，但好在周迅演技在線，該片上檔後創造不少話題。今年周杰倫將在大巨蛋舉行演唱會，周迅則憑藉電視劇《不完美受害人》獲得第29屆上海電視節白玉蘭獎最佳女主角獎，兩人都在各自的賽道持續努力向前邁進。