批侯友宜縣市施政滿意度倒數　他嘆：無法接受市政進入垃圾時間

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2024年《天下》昨（30）日公布縣市首長施政滿意度排行，新北市長侯友宜被列在衝刺組，僅贏新竹縣長楊文科、基隆市長謝國樑、新竹市長高虹安。對此，新北議員卓冠廷表示，希望侯市府團隊能打起精神，侯市長任期還有2年多，市民無法接受市政進入垃圾時間，市政絕對不能散漫。《天下雜誌》昨公布針對將近1.5萬人進行的「2024縣市長施政滿意度調查」，榜首由去年第3名嘉義縣長翁章梁拿下，再來為連江縣王忠銘、屏東縣長周春米；倒數五名分別為台北市長蔣萬安、侯友宜、楊文科、謝國樑、高虹安。卓冠廷指出，與前二年來比對，新北市在侯友宜施政下，不但排名逐漸下降，滿意度評分也不斷減少；他點出，2022年侯友宜排名第9，得分73.3分、2023年侯友宜排名下降至第19，得分61.1分、2024年侯友宜維持第19，得分60.2分。卓冠廷提到，年初侯友宜總統大選結束，沒想到新北市府團隊竟然大跳船，一共換了經發局、工務局、農業局、消防局、新聞局、法制局6位局長，市府團隊很明顯又進入一個磨合期，但新北市民對於市政的不滿，恐怕已經失去了耐心，這都反應在天下調查的滿意度中。卓冠廷提到，議會已正式開議，他身為議員會好好監督，也希望侯市府團隊能打起精神，畢竟當一天和尚敲一天鐘，侯市長任期還有2年多，市民無法接受市政進入垃圾時間，市政絕對不能散漫。