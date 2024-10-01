賴清德震怒指責將官「沒起立」？顧立雄還原現場：僅提醒禮節

我是廣告 請繼續往下閱讀

統賴清德8月8日首度以三軍統帥身份主持將官晉任勗勉典禮茶會，總統府一名女性官員於茶會開始前表示該活動性質輕鬆，「無須過於拘束」，請晉任將官坐著就好，不必站起來。但卻傳出賴清德走進會場時，看到將官都坐著，氣得震怒大罵，「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」，場面頓時變得尷尬。對此，國防部長顧立雄今（1）日還原現場，強調「沒有憤怒和摔東西，更無立威問題」，總統是三軍統帥，提醒軍人禮節是應該的。行政院長卓榮泰今日繼續赴立院施政報告，並備詢。會前媒體詢問傳出賴清德在將官晉任震怒一事，顧立雄說，總統是三軍統帥，三軍統帥就是三軍統帥，並沒有立威不立威的問題，三軍統帥提醒軍人應該有的禮節是應該的，因為總統體恤官兵辛勞、希望跟將領有所交流，所以勗勉典禮之後才會安排茶敘，因為是第一次辦，事前沒有溝通清楚，沒有任何所謂辱罵或是摔東西的事情，這些講法都是被誇大的，希望大家不要再以訛傳訛。顧立雄還原現場表示，現場是圓形座位，一般流程通常「喊總統到」大家會起立，但當天賴清德是「突然進來」，大家可能反應一時來不及，才造成這誤會，之後會把流程溝通好，相信未來茶敘都能順利圓滿。媒體追問有開麥克風緩頰嗎？顧立雄回應，這只是茶敘前的小小插曲，不需要過度渲染放大。