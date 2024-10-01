蕭敬騰再登央視國慶晚會！成當晚「唯一台星」　大秀琴技和她合唱

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▲蕭敬騰不只有央視國慶晚會的演出，昨晚還在北京舉辦演唱會。（圖／蕭敬騰工作室微博）

▲蕭敬騰（左）10月13日將回到台灣和老婆舉辦婚宴。（圖／IG jam_hsiao0330）

今天是10月1日，也是中國國慶日，不少藝人會透過微博獻上祝福，像是剛進軍中國市場的演員吳慷仁，第一時間就在微博轉發「祝福錦繡中華」。而昨（30）晚央視播出特別節目《中國夢‧家國情——2024國慶特別節目》，則可以看到蕭敬騰是演出者中唯一的台灣藝人，和實力女歌手袁婭維一起獻唱新歌〈繁星〉。但節目其實是預綠好的，蕭敬騰近來仍忙著進行「2024野生巡迴演唱會」，昨天他在北京開唱，直言時隔5年再到北京開演唱會，讓他覺得非常開心。蕭敬騰近來行程滿檔，昨日在央視預錄的節目《中國夢‧家國情——2024國慶特別節目》中，看到他和袁婭維一起獻唱〈繁星〉，致敬在各行各業中默默奉獻、引領時代的楷模，蕭敬騰還大秀琴技，一開始坐在袁婭維身後彈鋼琴，接著才走到前方合唱。不少粉絲看了大讚，「蕭敬騰唱歌真好聽」、「老蕭又帥又會唱」、「老蕭好棒，太會唱了，好好聽。」而從節目表中可以發現，蕭敬騰是此次唯一登上央視舞台的台灣藝人。不過蕭敬騰不只有節目錄製，昨晚他也在北京舉辦「2024野生巡迴演唱會」帶來多首經典歌曲，還大彈吉他。睽違5年再到北京開唱，他也有感而發表示，「5年再回北京開演唱會，很開心有家人，有好友，還有你們的到來。」文章同樣掀起粉絲討論，「聽了這麼多場還是沒有聽夠！！！只能期待下一巡的相見啦」、「第一次看你現場，很棒，加油，以後要常來北京啊」，也有台灣歌迷期待他回到台灣開演唱會。而在台灣開演唱會之前，蕭敬騰還有更重要的人生大事要處理，就是他和愛妻Summer將在10月13日在台北六星級飯店舉辦婚宴。他也在IG表示，如今正式成為人夫已經快滿1年了，將安排休假和老婆、親友一起辦個溫馨聚會，「好多收到喜帖的親友問婚禮收不收禮金？當然收！越大包越好！」不過要大家包紅包，不是因為他們缺錢，而是他們預計將所有的禮金都捐出去，要分享給有需要的人，讓幸福延續下去。