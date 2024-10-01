颱風假有望？盧秀燕提醒「別被好天氣騙了」　預告多項活動將順延

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颱風山陀兒今凌晨升級為強颱，但中部各縣市仍是風和日麗，甚至比前兩天還熱！台中市長盧秀燕一早視察加強清溝等整備工作，她表示以往西部受台灣山脈屏障，憂心秋颱將長驅直入，預告明後天有些活動或會議，將有預防性延後，請大家留意資訊，並呼籲市民利用今天最後的黃金時間，確認生活環境周遭是否有閒置物品，避免狂風對生命財產造成傷害。她同時呼籲市民，應盡量減少外出。台中市長盧秀燕今（1）上午到建國路一帶視察水溝清淤情形，隨即回市府主持市政會議。她表示台中市防災應變中心早上9點已升級為二級。今天台中天氣仍穩定晴朗，但「明天就不一定了」，並提醒有些活動或會議，將有預防性的延後，請大家留意訊息。不過即使是颱風天，1999市民專線也不會休息。她指出這個秋颱即將經巴士海峽進到台灣海峽，不只龜速、路線還在變化中，雖然氣象預報指將穿過南台灣再從東邊出海、路線偏北北東，若路線變化成直接北上，由於台灣西部都是平原，沒什麼大屏障，災情必須高度戒備。盧秀燕說，明天開始，颱風將對南部、中部地區造成影響，今天是風雨前整備的黃金時間，門口若有閒置物品請收進屋內，屋頂、招牌也要加強固定，避免強風造成傷害。她同時呼籲民眾，颱風來時應該減少外出，尤其避免到山上與海邊。