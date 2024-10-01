賴清德別躲在大法官後實質廢死！藍委要法務部報告：死囚何時執行

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憲法法庭日前作出死刑合憲判決，但必須限縮適用。28位國民黨立委發出聯合聲明，呼籲總統賴清德不要躲在大法官的背後，用模稜兩可、模糊敷衍的方式實質廢死。他們也要求檢察總長以及法務部用實際行動，證明行政院長卓榮泰所說的「沒有實質廢死」，在最短的時間內到立法院司法法制委員會針對大法官釋憲後，台灣是否等同實質廢死，進行專案報告。28位立法委員聯合聲明，包括丁學忠、牛煦庭、王鴻薇、吳宗憲、李彥秀、林沛祥、林倩綺、林德福、邱鎮軍、洪孟楷、徐巧芯、涂權吉、翁曉玲、馬文君、高金素梅、張智倫、張嘉郡、許宇甄、陳玉珍、游顥、黃建賓、黃健豪、楊瓊瓔、葉元之、廖偉翔、賴士葆、謝龍介、羅智強。他們指出，大法官針對死刑作出「有條件合憲」的憲法判決，但也引起了社會大眾質疑是否「實質廢死」？行政院長卓榮泰在立法院答詢時表示，「他不覺得這樣就等同於實質廢死，還是有在執行死刑；在社會上，經過相關條件之後，有其必要跟空間的時候，還是要執行。」他們認為，要證明卓榮泰所稱「不等於實質廢死」的說法不是敷衍，只有一個檢驗標準，就是法務部針對已經死刑定讞的37名死囚，會不會、會多快「依法執行死刑」？對此，將要求法務部針對大法官釋憲後，37位死囚聲請非常上訴的、以及法務部執行死刑的相關要件，進行專案報告。藍委強調，台灣超過八成的民意反對廢除死刑，大法官雖不敢違逆八成民意，直接宣布死刑違憲，但這只是形式上未廢除死刑，我們堅決反對大法官或法務部凌駕民意創設不合理的門檻，干涉法院對死刑的裁判以及法務部對死刑的執行。藍委呼籲，賴清德總統不要躲在大法官的背後，用模稜兩可、模糊敷衍的方式實質廢死。也要求檢察總長以及法務部用實際行動，證明卓榮泰院長所說的「沒有實質廢死」，在最短的時間內到立法院司法法制委員會針對大法官釋憲後，台灣是否等同實質廢死，進行專案報告。