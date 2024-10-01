強颱山陀兒走太慢！登陸後「單挑護國神山」　警報恐週五才解除

強烈颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）已經抵達高雄外海，預估今天開始，路徑會花費1天左右的時間「往北轉向、往台灣前進」，明（2）日登陸「高雄至屏東一帶」的機率最高，天氣風險公司分析師李至晟提醒，由於颱風速度相當緩慢，要週四（10/3）才會出海加速遠離，颱風警報可能要拖到週五（10/4）一早才有機會完全解除。
前中央氣象局局長鄭明典說明，山陀兒是「很強的颱風，登陸點的第一擊可能很強」，其次，鋒面雲系逐漸接近，颱風走的慢，有可能在後續遠離台灣時，與東北季風短暫發生「共伴效應」；不過鄭明典也說「好消息是，海峽上的乾空氣持續有捲入颱風內部的趨勢，雲圖上是比較透光的部分，且颱風要跨越中央山脈，結構很難不被破壞！」
李至晟則指出，山陀兒颱風今天會開始北轉加速，南台灣在暴風圈的影響下，會出現間歇性風雨，不過因為風向為偏東風，比較明顯的降雨還是出現在迎風面的花東，南部受地形阻擋，風雨空檔較長；至於北台灣也會有些短暫雨；新竹至台中受背風面地形沉降，沒有顯著降雨，甚至會有局部攝氏35度以上的高溫；各地沿海風浪顯著增大，非必要別去海邊活動。
李至晟提及，山陀兒颱風北上速度變的更慢，颱風大約在明天中午過後登陸台灣西南沿海，因此今天午夜，南台灣風雨就會快速增強，明天白天會是風雨最強時段，一直到傍晚，颱風中心通過中央山脈進入東半部後才會開始趨緩，這段時間東半部仍持續有豪大雨發生，中北部則隨著颱風北上，開始出現間歇性的風雨。
目前預測，週四白天（10/3）颱風暴風圈會持續碰觸台灣，屆時中北部將迎接風雨最大的時段，雖然颱風強度會減弱，但強風豪雨情況不變，到了週四下半天，暴風圈才會由北而南脫離台灣陸地，颱風警報則可能要拖到週五一早才有機會完全解除。
李至晟補充，週末山陀兒颱風將在東海一帶緩慢北上，配合增強的東北季風，強度會快速減弱，目前有些模式預報，殘餘的颱風水氣可能會順著東北季風為迎風面的北部、東半部帶來陣雨，中南部地區則是午後陣雨的天氣型態。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李至晟則指出，山陀兒颱風今天會開始北轉加速，南台灣在暴風圈的影響下，會出現間歇性風雨，不過因為風向為偏東風，比較明顯的降雨還是出現在迎風面的花東，南部受地形阻擋，風雨空檔較長；至於北台灣也會有些短暫雨；新竹至台中受背風面地形沉降，沒有顯著降雨，甚至會有局部攝氏35度以上的高溫；各地沿海風浪顯著增大，非必要別去海邊活動。
李至晟提及，山陀兒颱風北上速度變的更慢，颱風大約在明天中午過後登陸台灣西南沿海，因此今天午夜，南台灣風雨就會快速增強，明天白天會是風雨最強時段，一直到傍晚，颱風中心通過中央山脈進入東半部後才會開始趨緩，這段時間東半部仍持續有豪大雨發生，中北部則隨著颱風北上，開始出現間歇性的風雨。
目前預測，週四白天（10/3）颱風暴風圈會持續碰觸台灣，屆時中北部將迎接風雨最大的時段，雖然颱風強度會減弱，但強風豪雨情況不變，到了週四下半天，暴風圈才會由北而南脫離台灣陸地，颱風警報則可能要拖到週五一早才有機會完全解除。
李至晟補充，週末山陀兒颱風將在東海一帶緩慢北上，配合增強的東北季風，強度會快速減弱，目前有些模式預報，殘餘的颱風水氣可能會順著東北季風為迎風面的北部、東半部帶來陣雨，中南部地區則是午後陣雨的天氣型態。
更多「山陀兒颱風來襲」相關新聞。