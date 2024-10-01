強颱山陀兒走太慢！登陸後「單挑護國神山」　警報恐週五才解除

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▲前中央氣象局局長鄭明典說明，台灣海峽上的乾空氣持續有捲入颱風內部的趨勢。（圖／鄭明典臉書）

▲山陀兒颱風影響，今天降雨最劇烈的熱區，就是東半部、恆春半島、屏東，以及傍晚過後的南台灣。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風將在明天登陸台灣，氣象署提醒，今天至週四上半天，將會是風雨最劇烈的時段。（圖／中央氣象署）

強烈颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）已經抵達高雄外海，預估今天開始，天氣風險公司分析師李至晟提醒，由於颱風速度相當緩慢，要週四（10/3）才會出海加速遠離，前中央氣象局局長鄭明典說明，山陀兒是，其次，鋒面雲系逐漸接近，颱風走的慢，有可能在後續遠離台灣時，與東北季風短暫發生「共伴效應」；不過鄭明典也說「好消息是，海峽上的乾空氣持續有捲入颱風內部的趨勢，雲圖上是比較透光的部分，！」李至晟則指出，山陀兒颱風今天會開始北轉加速，南台灣在暴風圈的影響下，會出現間歇性風雨，不過因為風向為偏東風，至於北台灣也會有些短暫雨；新竹至台中受背風面地形沉降，沒有顯著降雨，甚至會有局部攝氏35度以上的高溫；李至晟提及，山陀兒颱風北上速度變的更慢，，一直到傍晚，颱風中心通過中央山脈進入東半部後才會開始趨緩，這段時間東半部仍持續有豪大雨發生，中北部則隨著颱風北上，開始出現間歇性的風雨。目前預測，，雖然颱風強度會減弱，但強風豪雨情況不變，到了週四下半天，暴風圈才會由北而南脫離台灣陸地，颱風警報則可能要拖到週五一早才有機會完全解除。李至晟補充，週末山陀兒颱風將在東海一帶緩慢北上，配合增強的東北季風，強度會快速減弱，目前有些模式預報，，中南部地區則是午後陣雨的天氣型態。