勇士和運動家先後搬離奧克蘭　Curry：這是一件讓人感到悲傷的事

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MLB美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊今年球季是最後一年以奧克蘭競技場為主場，未來他們將搬往沙加緬度，並在2028轉戰拉斯維加斯。至此「奧克蘭運動家」的名字將成為歷史，追隨金州勇士和突襲者隊的腳步離開這座城市。對此勇士球星Stephen Curry也感到相當難過，他直言職業球隊對於城市以及當地的社區來說很重要，如今的局面讓他很難受。職業球隊在美國對於一個城市的經濟、文化、凝聚力都產生重要的影響力，它們常常能成為一個地區的象徵。今年MLB賽季結束後，運動家將搬離奧克蘭，他們剛剛結束自己在這座城市的最後一場比賽，也是最後一支離開這座城市的職業球隊。奧克蘭在5年內搬走了3支主要職業運動的球隊，包括NBA金州勇士、NFL突襲者隊以及MLB運動家隊。當年勇士從甲骨文球場搬到大通中心時，運動家投手Liam Hendriks還痛罵對方「快滾」，如今運動家隊自己也搬離當地，讓人感到尷尬。作為勇士頭牌球星，並在奧克蘭打下了勇士王朝基底，Curry對此也發表看法：「我認為這是一件讓人感到悲傷的事，因為任何城市的運動職業球隊，都能激發當地社區的希望和靈感。」Curry說道，「當你開始新的一年時，這是一種重新將大家團結成一個整體的方式，充滿希望、期待未來的事情，球隊絕對不僅僅是僅對城市經濟造成影響。 」Curry強調奧克蘭對自己的生涯也是意義非凡，他在這裡從一名懷著巨大籃球夢想的男孩，成長為2屆MVP得主和3屆NBA總冠軍球員，能夠在那10年裡在奧克蘭球迷面前打球，並了解運動家、突襲者和勇士的歷史讓他感到自豪，但如今的局面讓人感到心碎。目前Curry和妻子和Ayesha仍持續關心奧克蘭當地，兩人的基金會也持續支持當地社區，他表示希望能靠自己的影響力在那裏持續紮根。「但遺憾的是，現在沒有任何職業球隊代表奧克蘭，特別是在這裡曾經有著豐富的體育歷史、球迷文化和作為奧克蘭人的自豪感。我不知道大家如何應對這種艱難的局面，但對我和Ayesha來說，我們希望繼續為這座城市的努力，特別是在學區，為未來的下一代創造機會，使他們能夠充分發揮潛力。但必須承認這是一件悲傷的事。 」Curry如此說道。