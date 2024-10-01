今年會有誰？中國十一國慶到　去年這些台灣藝人「回歸祖國懷抱」

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10月1日是中國的國慶日，中國官媒《央視新聞》、《人民日報》都會準時在00時00分準時發文，祝賀新中國生日，並邀請大眾一同轉發慶祝。不過往年來最讓台灣民眾關心的，無非是有多少台灣藝人會在這一天轉發或發文同中國民眾祝賀。光是在去年（2023年）就有至少27名台灣藝人發文祝賀中國國慶，更有人被點名只慶「十一」不慶「雙十」。在去年中國「十一」國慶時，《央視新聞》發文表示，「慶祝新中國成立74週年，千言萬語匯成一句我愛你中國轉發接力，祝福祖國！今天，國慶日」，並呼籲大眾一同轉發寫下祝福；《人民日報》也貼文指出，「今日國慶，接力傳遞：我愛你中國」，更指出新中國成立74週年，有一種驕傲叫我愛你中國。隨著兩大官媒發文祝賀，中國人民紛紛轉發、留言，台灣藝人也不遑多讓，紛紛發出祝賀文，台灣名模林志玲「搶頭香」率先轉發貼文慶祝，隨後包括歐陽娜娜、汪東城、吳奇隆、楊宗緯、陳意涵等人在內，共有27位台灣藝人發文慶祝，其中黃安、田麗都早早在去年「十一」之前就已經發聲祝賀；而劉樂妍、汪東城、賴冠霖、張韶涵、吳奇隆、官鴻、陳意涵、郭品超、黄品源等人更是直接在文中承認中國是祖國。台灣作家苦苓當時在臉書上公開點名20位藝人，稱要看看他們在國慶日當天是否會發聲祝福，但名單上20名台灣藝人，到了台灣「雙十」國慶，卻都「靜悄悄」。而在今年，《央視新聞》、《人民日報》也準時發文，目前已有包括歐陽娣娣、王心凌、吳慷仁在內的7名台灣藝人陸續轉發或發文慶祝，黃安今年也早在兩天前就發文祝賀中國國慶，也讓不少台灣民眾好奇今年究竟會有多少台灣藝人「回歸祖國懷抱」。