不放颱風假！金馬入圍名單明揭曉　吳慷仁全裸拚連莊戰兩影帝

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▲《餘燼》是今年極具金馬獎呼聲的大卡司國片。（圖／本地風光提供）

▲《女兒的女兒》張艾嘉的精彩演技還有機會再獲得金馬獎的肯定。（圖／東昊提供）

▲夏于喬（左）和楊貴媚在《小雁與吳愛麗》的親情對手戲充滿激烈衝突，兩人都拿出賣力的表現，進軍金馬獎聲勢被看好。（圖／牽猴子提供）

每年都受到各地影迷高度關注的金馬獎，預計明（2日）公布入圍名單，11月23日舉行頒獎典禮。雖然山陀兒颱風來襲，執委會仍維持原定計畫，並不會推遲入圍名單宣布時間，而在名單順利產生之前，包括《餘燼》、《女兒的女兒》、《春行》等，都被看好有望在重要獎項得到提名，至於去年的影帝吳慷仁，近日因為和中國的經紀公司簽約在網路留言區引起強大爭議，今年也有全裸露點、大膽演出的《破浪男女》爭取連莊，不過《餘燼》的張震、莫子儀也都是之前的金馬影帝，彼此之間勢必有一場激烈廝殺。每年的金馬獎態勢隨著台灣影片的推出情況都不相同，今年在影人眼中又是個「大年」，不只曾獲金馬大獎肯定的鍾孟宏推出集合張震、莫子儀、許瑋甯、金士傑、劉冠廷、鮑起靜、陳以文、王柏傑、李銘忠等金光閃閃演員陣容的新作《餘燼》；鍾孟宏在2019年推出《陽光普照》時，在金馬獎上碰到的大對手《夕霧花園》林書宇今年也有新作《小雁與吳愛麗》參戰。另一部昔日對手《叔·叔》的導演楊曜愷今年的新作《從今以後》改拍女同志的感情，也被看好會是本屆金馬獎的強片。至於當年票房大豐收的《返校》導演徐漢強，今年端出黑色喜劇《鬼才之道》戰金馬，這幾位名導的新片繼5年後要再戰一回，無怪乎今年的金馬被形容「像是5年前的續集」。除此之外還有《淪落人》導演陳小娟新作《虎毒不》、入選威尼斯影展正式競賽片的新加坡導演楊修華的《默視錄》、《強尼‧凱克》導演黃熙新作《女兒的女兒》、《血觀音》導演楊雅喆的《破浪男女》等，評審們必然會為了值得注意的片子太多，入圍的名額卻有限，而有番掙扎取捨。不同於去年的金馬影帝被稱為「男神大戰」，今年的局面可能會是前影帝之爭，《餘燼》的莫子儀與張震分別是前後兩屆金馬影帝得主，在片中飆戲勢必精彩，都被看好入圍。而他們下兩屆的金馬影帝黃秋生與吳慷仁，也各自有港片《不赦之罪》和超大尺度台灣電影《破浪男女》再戰，另一位前影帝劉青雲亦有港片《爸爸》，有機會殺進入圍名單。曾經提名影帝的巫建和，今年《默視錄》頗受看好再有機會得到提名。這之中吳慷仁的正面全裸算是最豁出去演，上映後也引起話題，是否能夠加到分，還待評審的決定。今年金馬獎的影后之爭格外激烈，都是昔日最佳女主角得主的張艾嘉、吳君如、楊貴媚分別有《女兒的女兒》、《我談的那場戀愛》和《春行》參賽，皆展現老薑爐火純青的功力，無論是誰勝出都不會令人意外。而都從少女偶像磨練出實力的劉品言與夏于喬，前者在《莎莉》演勇敢赴巴黎追愛的大齡女，後者在《小雁與吳愛麗》是曾弒父的更生人，都演得賣力。同樣在出道時走偶像路線的項婕如在《愛的噩夢》扮演控制狂女友則有脫胎換骨般的表現，是年輕一輩中最被看好有望入圍的強棒。港片女將除吳君如外，《從今以後》的區嘉雯來勢洶洶，不容小覷。在男配角的角逐中，《餘燼》裡陳以文和劉冠廷都是演出鍾孟宏的電影拿過金馬獎，這次再攜手還是頗被看好，片中的老將金士傑也是希望濃厚。而《破浪男女》的柯煒林、《小雁與吳愛麗》的曾國城各有不同的大尺度表演，都是可能獲提名的人選。女配角之爭，《小雁與吳愛麗》演媽媽的楊貴媚很突出，有可能使她在女主角與女配角以不同的影片雙料入圍。《女兒的女兒》中的兩個女兒林嘉欣與劉奕兒、《餘燼》的許瑋甯也都可能是強棒。去年《白日之下》被認為是男配角提名最大遺珠的姜大衛，今年換成太座李琳琳出馬，而且在《從今以後》表現搶眼，有可能打進入圍名單。