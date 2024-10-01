颱風山坨兒逼近！航港局：16航線、141航次停航

交通部民航局今（1）日上午表示，受山陀兒颱風影響，今天截至10時，國內線飛機取消85架次，國際暨兩岸航線取消9架次。
航港局也指出，本日共有16航線，共計141航次停航：
1.基隆-馬祖：全部停航（1航次）
2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）
4.南竿-東引：全部停航（1航次）
5.南竿-莒光：全部停航（6航次）
6.南竿-北竿：部分停航（開航12航次、停航18航次）
7.高雄-馬公：全部停航（1航次）
8.布袋-馬公：全部停航（5航次）
9.台南將軍-澎湖東吉：全部停航（1航次）
10.富岡-綠島：全部停航（6航次）
11.富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）
12.後壁湖-蘭嶼：全部停航（2航次）
13.金門-石井：全部停航（2航次）
14.金門-五通：全部停航（20航次）
15.東港-小琉球：全部停航（52航次）
16.鹽埔-小琉球：全部停航（14航次）
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
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1.基隆-馬祖：全部停航（1航次）
2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）
4.南竿-東引：全部停航（1航次）
5.南竿-莒光：全部停航（6航次）
6.南竿-北竿：部分停航（開航12航次、停航18航次）
7.高雄-馬公：全部停航（1航次）
8.布袋-馬公：全部停航（5航次）
9.台南將軍-澎湖東吉：全部停航（1航次）
10.富岡-綠島：全部停航（6航次）
11.富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）
12.後壁湖-蘭嶼：全部停航（2航次）
13.金門-石井：全部停航（2航次）
14.金門-五通：全部停航（20航次）
15.東港-小琉球：全部停航（52航次）
16.鹽埔-小琉球：全部停航（14航次）
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
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