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颱風山坨兒逼近！航港局：16航線、141航次停航

記者鄭妤安／台北報導

▲颱風山坨兒逼近，航港局、民航局公布取消的航線。（圖／翻攝向日葵8號衛星）
▲颱風山坨兒逼近，航港局、民航局公布取消的航線。（圖／翻攝向日葵8號衛星）
交通部民航局今（1）日上午表示，受山陀兒颱風影響，今天截至10時，國內線飛機取消85架次，國際暨兩岸航線取消9架次。

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航港局也指出，本日共有16航線，共計141航次停航：

1.基隆-馬祖：全部停航（1航次）

2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）

4.南竿-東引：全部停航（1航次）

5.南竿-莒光：全部停航（6航次）

6.南竿-北竿：部分停航（開航12航次、停航18航次）

7.高雄-馬公：全部停航（1航次）

8.布袋-馬公：全部停航（5航次）

9.台南將軍-澎湖東吉：全部停航（1航次）

10.富岡-綠島：全部停航（6航次）

11.富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）

12.後壁湖-蘭嶼：全部停航（2航次）

13.金門-石井：全部停航（2航次）

14.金門-五通：全部停航（20航次）

15.東港-小琉球：全部停航（52航次）

16.鹽埔-小琉球：全部停航（14航次）

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

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