發言人上身？卓榮泰被問賴清德民防影片　交通部長陳世凱頻答詢

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總統賴清德日前主持「全社會防衛靭性委員會」，並在臉書發表影片談民防知識。國民黨立委陳玉珍今（1）日在立法院會質詢時問行政院長卓榮泰，為何總統會找網路媒體「沃草」錄影片？交通部長陳世凱此時似乎「發言人上身」表示，是沃草到總統臉書抓影片分享。國民黨立委陳玉珍在立院院會質詢時，先就金門交通詢問交通部長陳世凱，陳世凱在陳玉珍問下一題時，也持續留在備詢台陪伴行政院長卓榮泰。陳玉珍提到，她在網路看到賴清德談民防的影片，起初還以為是「深偽」詐騙，因為上面有「沃草」logo，她不知道沃草是什麼。後來再查證，才發現賴總統的臉書有發這支影片，此刻陳世凱則跟卓榮泰咬耳朵，說明相關情況。卓榮泰答詢時強調：「總統主持全社會防衛靭性會議，會有一些專家學者建議，我們認為這不一定是戰爭。」陳玉珍表示，她不知道沃草是什麼單位，陳世凱則回應：「那是他們抓他臉書上的影片下來，他沒有幫沃草錄製。」陳玉珍則說：「部長你好像說錯了！」聯合報有新聞報導賴總統跟沃草合作拍民防影片。陳玉珍接著質疑，為何總統在影片最後要說「守護國家靠家己」，這聽起來很像在講戰爭？卓榮泰則強調：「總統要傳達的是大型災難後，全民要對自己周遭環境復原工作。」他近期常去花蓮也會講類似的話。直到民防議題接近尾聲，陳世凱似乎察覺可以下台，才向卓揆點頭致意後離開。