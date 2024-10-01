虎航開航高雄直飛富國島！明颱風天10:00開搶　促銷單程2999元起

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▲台灣虎航10月27日將開航高雄-富國島航線，明日開賣，享優惠價單程未稅2999元起。（圖／台灣虎航提供）

▲台南市長黃偉哲公佈，越捷航空台南-胡志明市航線將於12月12日復航。（圖／台南觀旅局提供）

台灣虎航日前宣布將於2024年10月28日開航高雄-岡山航線後，今(1)日再宣布於同日10月27日也將開航高雄-富國島航線，直抵越南最熱門的度假島嶼天堂。明（2）日上午10:00起開賣優惠至2024年10月3日晚間23:59，推出單程未稅2999元起的開賣促銷價。近年來越南旅遊市場蓬勃發展，台灣虎航也在2022年底首度插旗越南，先後開航桃園-峴港、高雄-峴港等兩條航線。在今(2024)年4月開航桃園-富國島航線後，高雄-富國島航線也宣布即將於10月27日開航，讓南台灣的民眾能以最輕鬆省時的方式，前往這個南國度假勝地。除了是台灣虎航從高雄飛航越南的第2條航線外，也是高雄出發的第10條航線高雄-富國島航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT493，每週一、三、五的上午8:00自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT494，每週一、三、五的上午11:40自富國國際機場起飛。為慶祝新航線銷售，目前台灣虎航高雄出發的航點包括東京成田、名古屋、大阪、福岡、沖繩、金浦、澳門、峴港，待越南富國島、日本岡山開航後，將達10個航點，提供南台灣旅遊市場更多選擇。而今日也同步開賣冬季班表的桃園-福島航線，近期有計劃前往日本東北地區賞楓的民眾可以參考。同樣在南台灣的台南也將有新航線，黃偉哲市長公佈越捷航空台南-胡志明市航線將於12月12日復航。觀旅局林國華局長表示，目前航班預定每週二、四、六共三班，上午12:30從臺南出發，14:45抵達胡志明市，07:15從胡志明市出發，11:30抵達台南。2016年臺南機場開啟胡志明市直航後，載客率穩定成長，越捷航空在2018年3月起將原本180人座A320機型改為220人座的A321機型，同年6月起增為每日1班往返臺南到胡志明市。疫情間國際航班相繼停飛，2023年1月11日迎來越捷航空復飛台南往返胡志明市，每周3天往返航班，短暫復飛後又停飛。目前確認將於2024年12月12日復航，市府團隊表示將再與越捷研商復航細節及後續行銷活動。