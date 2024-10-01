最新縣市長滿意度出爐！六都前兩名陳其邁、盧秀燕　全國墊底是她

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2024年《天下》縣市調查昨公布結果，在縣市長施政滿意度調查中，前五名分別是嘉義縣長翁章梁、連江縣長王忠銘、屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠；六都中則是高雄市長陳其邁最高，台中市長盧秀燕緊追在後，最後五名則是台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科、基隆市長謝國樑，停職中的新竹市長高虹安則連兩年墊底。《天下》說，在縣市長施政滿意度調查中，與過去相比，最大亮點在於進步最多的皆為新科首長，這也是他們上任之後，首度規劃、執行完整預算的第一年。屏東縣長周春米進步幅度最大，其次是南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦皆進入優等組；去年首度入榜就位列標竿首長的連江縣長王忠銘也衝出好成績。此外，《天下》說，嘉義縣、屏東、台東、雲林、南投、苗栗等農業縣幾乎包辦標竿和優等組，顯示地方政府愈來愈善於向中央借力使力，建立更貼近民眾需求的治理模式。如上任6年的翁章梁除善用中央資源，更明確訂出「農工科技大縣」目標，是今年民調、專家評比表現皆最好的縣市長，不僅是他入榜以來最佳成績，也是最強標竿首長。《天下》也提到，首長一旦涉及負面爭議與官司，會影響到民眾對他們的支持度和滿意度。除高虹安，楊文科同樣有案在身，謝國樑則因罷免案未決，影響民調支持度，而在衝刺組徘徊。本電話訪問由天下雜誌群調查中心執行，執行期間為2024年7月10日至8月25日。以居住在台閩地區、年滿20歲以上居民為調查對象，總成功樣本數為14762位。以市話為抽樣底冊，本調查採分層隨機抽樣法，同時針對六都居民進行手機訪問（每市成功完訪200人）。在符合人口比例的代表性原則下，除連江縣外，各縣市完訪樣本數從550至1001不等。調查樣本依性別、年齡及教育程度進行統計代表性檢定與加權處理，六都則加計電話使用族群比例作為加權依據，以合併雙底冊調查樣本。相關統計數據以合併後資料為準。當信心水準為95%，各縣市抽樣誤差介於±3.10%至±4.18%之間（連江縣完訪160人，抽樣誤差為±7.75%）。