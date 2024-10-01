名家論壇》鈕則勳／綠軍「抗中」戰法升級　藍軍能反制？

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7月25日美國聯邦眾議院通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國大會第2758決議不涉及台灣，將致力對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑 ; 「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」7月底也通過決議案範本，「認定聯合國2758決議沒有處理台灣政治地位」，而後澳洲及荷蘭國會也相繼通過「聯大第2758號決議文不涉台」動議。九月中下旬，民進黨立委也召開「反對中國扭曲聯合國2758號決議，呼籲立院朝野為台灣發聲」記者會，總統賴清德更於25日表示，聯合國2758號決議並未涉及台灣的地位，這是世界民主同盟的高度共識，賴也喊話立法院長韓國瑜團結朝野、為台灣發聲。賴清德此舉，無異是又向藍軍與韓國瑜出招。而26日總統府「全社會防衛韌性委員會」召開第一次會議，由賴總統擔任召集人並親自主持，他除了提出有備無患、有恃無恐、有條不紊的「三點強化」外，會議中亦設定「將充實40萬可恃民力」的目標，內政部長劉世芳說，民力的主要功能是維持社會與政府的正常運作以及維生設施的防衛，支援軍事勤務的部分，會依照國防部與總統指示，不管是緊急命令或全動法來做支援勤務的工作。由該會議的內容及首長的論述，特別是在兩岸關係緊張的當下，多少也會讓民眾覺得似乎兩岸衝突、甚至是戰爭未必不會發生，民進黨更能藉以主導社會氛圍及議題設定。綠軍會做此些操作，不僅脈絡至為清楚，甚至在「抗中」戰法上已然進化升級。第一，當然是要強化「抗中保台」的主場優勢，牢牢的掌握主流詮釋權，來呼應賴的「互不隸屬」論述，不僅想擴張中間選民版圖，更有侵蝕藍軍票盤的企圖 ; 第二，綠軍也斷定國民黨對「抗中」議題只能制式地酸「綠營沒招、只有抗中」來回應，甚至不敢回應，只要藍軍不敢回應或是論述老套，深怕被「抹紅」的話，民進黨除了會知道此招有用外，就更能放心地攻城掠地，進一步襲奪國民黨中華民國的論述與詮釋權，將國民黨逼到牆角，讓其只能退守深藍板塊。第三，這次「抗中」操作更運用了國際氛圍及實踐，不僅更凸顯了底氣，也藉機形塑台灣與歐美民主國家形成緊密聯盟，進行「認知作戰」，只要國際「抗中」氛圍形成，對賴清德執政也有「出口轉內銷」的效果。或許民進黨有其盤算，也認為國民黨對此會低調、甚至束手無策，但國民黨立委羅智強反而藉民進黨的操作，以馬英九當總統的實證來反制綠軍想以2758決議案對國民黨「將軍」的企圖，確實讓藍軍找到了可施力的槓桿 ; 羅除了在院會與綠委吳思瑤捉對廝殺，以接近腰斬的邦交國數字來反批吳思瑤稱台灣不再是「亞細亞的孤兒、是國際關鍵字」是哪來的自信外，羅特別點出「唯一一位能突破2758決議不合理限制中華民國國際參與的總統，就是馬英九。」來反守為攻。他強調，馬英九在中華民國憲法架構下，成功突破聯合國2758決議的限制，自2009年開始，以觀察員身份、「中華台北」名稱，連續八年正式出席睽違38年的世界衛生大會（WHA），2013年並應「國際民航組織」（ICAO）主席邀請以特邀貴賓名義出席睽違42年的年會。羅智強進一步反諷民進黨執政後，反而被逐出了世界衛生大會與國際民航組織，他並叫板賴清德總統與民進黨政府，承諾會在2028年任滿前，除了爭取重返聯合國架構下的國際組織外，也要請聯合國成員國廢止或修正2758決議，並放進民進黨的提案文中。羅的相關操作，確實幫藍軍扳回一城，畢竟其中的論述確實能凸顯國民黨執政時的務實作法，來破解民進黨的意識形態政治操作外，也能讓面對綠軍操作「抗中」等意識形態議題不擅長回應的國民黨中央，能有個反守為攻的機會 ; 而國民黨立院黨團更正式提出「中華民國自始即表達反對二七五八號決議」、「儘速接納中華民國重返並完整參與」等內容以為對案，要與民進黨直球對決，並拆穿其打假球以謀台獨的策略盤算。經此交鋒，國民黨似乎在戰略建構及戰術操作上，有了一定程度的明快做法與機動性，似乎也慢慢敢於對綠軍「抗中保台」的議題操作，提出了跳脫以往制式框架的回應與做法，這或許也對日後藍軍在朝野較勁上增加了底氣 ; 但問題是，國民黨傳統「親美和中」的政策中，對於美國，就算其清楚知道其現今是將台灣當「棋子」作爲「抗中」的馬前卒，甚至對台灣參與國際組織也是「口惠而實不至」，但國民黨又豈敢甘冒大不韙，直指美國的不是？只能和民進黨一搏，希望能討美國的歡心。殊不知，民進黨甘願為「抗中」馬前卒便是將所有的寶押在美國的籃子裡，對美宣誓效忠，如此一來，美國又豈會看上還想「和中」的國民黨？而受限於對兩岸關係互動及和平的期待，國民黨對民進黨刻意操弄對岸對台灣不友善的做法，國民黨也只敢輕描淡寫、走個過場，未必敢直言批評。如此一來，台灣民眾只能接受綠軍的「認知作戰」的邏輯，國民黨順勢被抹紅，而北京也未必看得起國民黨，藍軍已然進退兩難 ; 至此，國民黨的「親美和中」便成為了不折不扣的「爹不疼、娘不愛」，甚至落到了個「裡外不是人」的窘境，相對於民進黨戰術靈活，甚至現階段更已推進到兩岸衝突或戰爭態勢下社會動員的操作環節上，儼然升級到「抗中2.0版本」，國民黨若無法快速變陣，弄清楚戰略定位，要在「抗中」議題攻防上洞燭機先，只怕難上加難。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com