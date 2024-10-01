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山陀兒颱風來襲！北市1日17時起關閉全市疏散門及越堤坡道

記者呂炯昌／台北報導

▲山陀兒颱風明日風力預估，包括台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖皆達停班停課標準。（圖／中央氣象署）
▲山陀兒颱風明日風力預估，包括台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖皆達停班停課標準。（圖／中央氣象署）
山陀兒颱風來襲，北市今（1）日雖然照常上班上課，北市水利處表示，因應山陀兒颱風來襲，將於今日17時起陸續「關閉」全市疏散門及越堤堤坡道。請市民朋友遠離河川區域，以確保生命財產安全。

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北市水利處表示，因應山陀兒颱風來襲，且考量上游水庫已開始進行調節性放水，颱風路徑逐漸接近北部地區，未來降雨量恐持續加劇，將於今日 17時起陸續「關閉」全市疏散門及越堤堤坡道。請市民朋友遠離河川區域，以確保生命財產安全。

北市水利處表示，可上台北市最新疏散門啟閉情況查詢。

北市府也提醒，受山陀兒颱風影響，台北市風力較強，今日早上平地測站：天母、科教館、松山站，已出現7級陣風，其餘平地測站多出現6級陣風，陽明山區出現8級陣風，今天白天將持續出現較強風力，需注意室外懸掛物品固定，及行走時注意路上飛揚的樹枝及飄落物。

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