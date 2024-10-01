特企／「Art Aquarium® 金魚藝術展」首度登台　11月信義盛大開幕

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「Art Aquarium® 金魚藝術展」今年11月至2025年5月，將在信義區「ATT 4 FUN」7樓登場，Art Aquarium® 是將各種金魚悠游於水族缸中的樣子，通過光彩、音樂和香氣來演繹的一種藝術。它將自江戶時代延續至今的金魚鑑賞文化轉化爲現代藝術作品。展示水族箱的藝術美學，以及各種美麗的金魚構築出獨一無二的夢幻世界。Art Aquarium® 每年在日本各地舉辦期間限定的活動。特別是夏季在東京的展覽深受大眾喜愛，被譽為「夏季的風物詩」。2020年8月，在東京日本橋開設了首間常設美術館，截至今年8月已累計1200萬人次的參觀。今年9月，也在中國深圳市的中國資源大廈藝術中心美術館開幕，迅速引發熱烈的話題。Art Aquarium®是株式會社Amuseum Parks的註冊商標。此次，Credo Holdings 株式会社（克麗德國際股份有限公司）與Amuseum Parks有限公司，將於台灣的指標性大樓「台北101」旁的「ATT 4 FUN」舉辦金魚藝術展。這裡匯集了一流的飯店與百貨公司，被譽為台灣的商業首都區，也是全台的時尚娛樂聖地。「ATT 4 FUN」的名稱寓意時尚、文創、娛樂、美食四重樂趣（4 FUN），意為「具有吸引力的（ATTRACTIVE，簡稱ATT），獨具人氣的時尚品牌、俱樂部均匯聚於此，不論是白天或夜晚都非常熱鬧。Credo Holdings 株式会社的子公司經營娛樂餐廳『SAKURA』，共有四家分店（分別位於歌舞伎町、銀座、六本木、名古屋）。不僅是咖啡廳、餐廳和酒吧，還經常作為大型表演的活動場地。自2023年11月起至2024年秋季期間，於「ATT 4 FUN」7樓限時運營『SAKURA JAPANESE ENTERTAINMENT DINING』。融入了日本美食、空間設計和舞台表演，深受台灣年輕人喜愛，也成為兩國文化間相互交流的熱門場所。Credo Holdings 株式会社的子公司株式会社ホステック擁有亞洲最大的學生娛樂品牌 × 商業社群「YUME PRO」的授權，在這兩個軸心上為追求夢想的學生，於全球各地提供發光的舞台。近年來日本的少子化問題日益嚴峻，其原因之一是育兒和女性重返職場的支持不足。為此，Credo Holdings 株式会社注重台灣稱為「坐月子」的產後護理習慣，並於今年首次在日本的豪華酒店推出產後護理服務項目「AMATERASU（アマテラス）」。Credo Holdings 株式会社致力於解決社會問題、應對國家政策變化以及創造新就業機會，藉由海外拓展商業交流，進而提升日本的品牌價值和國家實力。未來，台灣將作為進一步拓展亞洲市場的重要據點。更多介紹可洽