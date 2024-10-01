名家論壇》朱駿／民眾黨應做最壞打算，但可能無從打算

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柯文哲被羈押禁見，檢察體系頻頻放話，引導外界輿論，固然違法違例，但為長期「檢媒共生」的生態，外人莫奈其何，這是台灣民主法治依然非常落伍的例證之一，不容否認。許多人以此為柯文哲說話，認為柯遭受政治迫害，其實，檢察體系違法違例辦案與柯是否犯法是兩碼事，可以同時發生而不相矛盾，應不難理解，相信大多數民眾就連民眾黨的核心份子皆心裏有數。《美麗島電子報》近日最新民調顯示，柯文哲20歲到30歲的鐵粉對其支持度還是相當穩定，但這其實無關宏旨。從過去的民調來看，一過30歲，這些人當中相當一部分的人對柯的看法會改變，此年齡段未必後繼有人如此鐵挺柯。其次，國民黨與民進黨迄今都是貪腐大黨，這一些依然支持柯的20歲到30歲的鐵粉極可能對兩大黨都極不滿意，寄望柯能啟動改變，一掃政治沈疴，在目前起訴書尚未出爐的情況下，所有的傳聞都不可靠，都可被解讀為檢察官故意放話，誤導輿論，這些年輕人對柯乃無辜，因受政治迫害而被羈押，依然抱有一絲希望或幻想。日後如果起訴書中確實能臚列出堅實的柯貪瀆證據，這些純潔有理想的年輕人心理會受何種衝擊？上當受騙的難堪與難受不難想像！再者，民調同時顯示，柯文哲的不信任度已經爆高接近七成，信任度落至二成三，與過去恰成正負大翻轉的結果。民調還呈現，受訪者對已曝光之諸案對柯文哲產生負面印象所占的比例：「(1)京華城改建開發案 56.8% (2)北投士林科技園區開發案 31.2%(3)台灣智慧光網合約費用爭議 28.0% (4)第一果菜魚類批發市場改建案 29.6%(5)南港轉運站BOT案 26.5% (6)大選政治獻金爭議 47.6%(7)木可公司帳目爭議 50.3% (8)柯文哲做台北市長時和財團的關係 41.2%。」柯向來自我標榜清廉，高舉「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」的號召，如今民調這般呈現，可見柯道德審判不過關，已經確定敗訴，已有信用與正當性破產之虞。台北地檢署9月27日再指揮廉政署兵分29路搜索，並約談鼎越開發前董事長朱亞虎與柯文哲競選辦公室大帳房李文宗，將李文宗、朱亞虎2人以觸犯《貪汙治罪條例》罪嫌重大，有勾串之虞，28日凌晨向法院聲押禁見，法院裁定核准。媒體報導，朱亞虎坦承為京華案行賄，若屬實，柯文哲及其身旁相關涉案人等恐怕前景不妙。京華案未來如何起訴與司法裁判目前言之過早，但連蔡壁如與賴香伶都曾於案發之後相繼問到柯的初心與良心問題，可見連自己多年的親密戰友已有質疑，這些質疑不會只在蔡與賴兩人心裏存在吧？肯定人同此心，心同此理，柯的道德審判應已確定敗訴，人格魅力必然銳減，所謂的依然不減的年輕鐵粉只是一時間心裏找不到出口的執著罷了，時間一到，崩塌離散的機率偏高，屆時，柯的政治處境與前途可能就如今日的阿扁。如果以民眾黨開除李文宗與端木正黨籍的黨紀標準，柯文哲若政治獻金帳目不明乃至獻金流入私人口袋，是否也該被開除黨籍？如果柯因京華案被起訴，是不是比開除李文宗與端木正的情況嚴重極多？是不是遠遠超過了被該除黨籍的標準甚遠？如果是，民眾黨將失去存在的支柱，將承受沒有柯文哲之民眾黨的現實；若為柯搞特殊化，黨的汙點只會越來越擴散，越來越難堪而無以自解，變成大家隨時隨地地可嘲諷譏笑的話題，黨的形象只會持續走壞，黨運更加不堪。目前民眾黨同仇敵愾，一致對外，採用國民黨鞏固領導中心的老招數，能撐多久尚未可知，但國民黨是前車之鑑，民眾黨領導中心必定禁不起柯醜聞的衝擊與煎熬，終將垮台，不會有意外，而且，民眾黨將迎來內部大亂鬥的場景的機率頗高。沒有柯的一柱擎天，民眾黨註定會開始走下坡，再存心將法律問題政治化，以「政治迫害」或「還我清白」等標語負隅頑抗，玩弄群眾，可能令自身更加難堪，馬英九與蕭旭岑之流肯定也不敢持續「道義」相挺，就有變成台灣政壇之魑魅魍魎的高風險。一般而言，做最壞的打算，才能有最好的收穫，縱使客觀情勢不容有任何收穫，也能少輸為贏，少失為獲。然而，民眾黨今日是處在不知最壞的情況為何，黨內早已相互傾軋，難以打算的境地，這可能是令黨內諸要角最難堪、不知如何是好之處吧？●作者：朱駿／時事評論人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com