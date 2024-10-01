封街賽車吸12萬人　盧秀燕：世界已經看見台中的實力

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台中市於上周六舉辦Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演活動，市長盧秀燕今指出，台灣第一次封街賽車展演活動圓滿成功、大受好評，不僅讓世界看見台中的實力，3天下來有12萬人次參與，帶來2.8億元觀光產值。Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演，9月28日中午在市政路封街舉行，由日籍賽車手角田裕毅駕駛F1賽車進行完美演出，當天在活動會場、市府前廣場，至少吸引6萬車迷觀看。市長盧秀燕今（1）日主持市政會議時指出，今年亞洲唯一的一次、台灣第一次封街賽車展演活動大受好評。盧秀燕說，台中市經4年準備、全體總動員，圓滿成功舉辦活動，不僅讓世界看見台中的實力，也促進經濟、觀旅發展，3天的活動與市集有12萬人次參與，創2.8億元觀光產值，寫下歷史新頁。她表示台灣第一次就在台中，相關行業也因此受惠，例如台中捷運，當天運量就創3項歷史新高，包括全線總運量達67593人次、市府站12772人次、永安7051人次等。