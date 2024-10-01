不斷更新／山陀兒來了！台鐵南迴線全線停駛　東西幹線異動看這邊

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颱風山陀兒步步逼近，台鐵班次南迴線全線停駛，西部幹線、東部幹線則有部分異動。A. 對號列車1.下行班次(1)371次台中=潮州間行駛(2)161次南港=潮州間行駛(3)105次基隆=新左營間行駛(4)111次(台北08:00開)南港=潮州間行駛(潮州=枋寮間停駛)(5)113次(台北08:28開)七堵=嘉義間行駛(嘉義=屏東間停駛)(6)115次(台北09:00開)基隆=嘉義間行駛(嘉義=屏東間停駛)(7)511次(海線、台北09:16開)及131次(山線、台北10:00開)起對號列車行駛至彰化站，511次彰化=新左營間停駛、131次彰化=潮州間停駛(8)653次(海線、台北19:11開)七堵=彰化間行駛(臺東=七堵間停駛)(9)301次、501次、385次全區間停駛。2.上行班次：(1)176次(潮州12:03開)前(含)各列次正常行駛，往北迴跨線列車行駛至蘇澳新站、宜蘭站或羅東站。(2)128次(新左營13:40開)新左營=基隆間行駛(屏東=新左營間停駛)(3)132次(潮州13:45開)潮州=七堵間行駛(枋寮=潮州間停駛)(4)134次(嘉義15:55開)嘉義=基隆間行駛(屏東=嘉義間停駛)(5)138次(嘉義16:55開)嘉義=七堵間行駛(屏東=嘉義間停駛)(6)136次(台中17:25開)臺中=南港間行駛(潮州=台中間停駛)(7)142次(潮州15:35)潮州=彰化間停駛(8)144次(屏東16:35)屏東=彰化間停駛(9)146次(潮州16:50)潮州=彰化間停駛(10)168次(臺東16:00)台東=彰化間停駛(11)150次(屏東17:48)屏東=彰化間停駛(12)152次(屏東18:40)屏東=彰化間停駛(13)154次(潮州18:14)潮州=彰化間停駛(14)554次、386次全區間停駛B. 區間(快)車：基隆=潮州正常行駛，潮州=枋寮視風雨狀況機動行駛A. 對號列車1.下行台北往花蓮行駛至蘇澳新、羅東2.花蓮=台東間停駛3.北迴線(蘇澳新=花蓮)全線停駛4.426次、421次、441次全區間停駛B. 區間(快)車：1.下行台北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整2.上行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整3.花蓮=台東間正常行駛，並視風雨情形機動調整自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。