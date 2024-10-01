不斷更新／山陀兒來了！台鐵南迴線全線停駛　東西幹線異動看這邊

颱風山陀兒步步逼近，台鐵班次南迴線全線停駛，西部幹線、東部幹線則有部分異動。
一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）
A. 對號列車
1.下行班次
(1)371次台中=潮州間行駛
(2)161次南港=潮州間行駛
(3)105次基隆=新左營間行駛
(4)111次(台北08:00開)南港=潮州間行駛(潮州=枋寮間停駛)
(5)113次(台北08:28開)七堵=嘉義間行駛(嘉義=屏東間停駛)
(6)115次(台北09:00開)基隆=嘉義間行駛(嘉義=屏東間停駛)
(7)511次(海線、台北09:16開)及131次(山線、台北10:00開)起對號列車行駛至彰化站，511次彰化=新左營間停駛、131次彰化=潮州間停駛
(8)653次(海線、台北19:11開)七堵=彰化間行駛(臺東=七堵間停駛)
(9)301次、501次、385次全區間停駛。
2.上行班次：
(1)176次(潮州12:03開)前(含)各列次正常行駛，往北迴跨線列車行駛至蘇澳新站、宜蘭站或羅東站。
(2)128次(新左營13:40開)新左營=基隆間行駛(屏東=新左營間停駛)
(3)132次(潮州13:45開)潮州=七堵間行駛(枋寮=潮州間停駛)
(4)134次(嘉義15:55開)嘉義=基隆間行駛(屏東=嘉義間停駛)
(5)138次(嘉義16:55開)嘉義=七堵間行駛(屏東=嘉義間停駛)
(6)136次(台中17:25開)臺中=南港間行駛(潮州=台中間停駛)
(7)142次(潮州15:35)潮州=彰化間停駛
(8)144次(屏東16:35)屏東=彰化間停駛
(9)146次(潮州16:50)潮州=彰化間停駛
(10)168次(臺東16:00)台東=彰化間停駛
(11)150次(屏東17:48)屏東=彰化間停駛
(12)152次(屏東18:40)屏東=彰化間停駛
(13)154次(潮州18:14)潮州=彰化間停駛
(14)554次、386次全區間停駛
B. 區間(快)車：基隆=潮州正常行駛，潮州=枋寮視風雨狀況機動行駛
二、東部幹線
A. 對號列車
1.下行台北往花蓮行駛至蘇澳新、羅東
2.花蓮=台東間停駛
3.北迴線(蘇澳新=花蓮)全線停駛
4.426次、421次、441次全區間停駛
B. 區間(快)車：
1.下行台北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形
機動調整
2.上行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整
3.花蓮=台東間正常行駛，並視風雨情形機動調整
三、南迴線：全線停駛。
四、支線：正常行駛，並視風雨情形機動調整。
五、退、換票及改乘相關訊息
自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
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A. 對號列車
1.下行班次
(1)371次台中=潮州間行駛
(2)161次南港=潮州間行駛
(3)105次基隆=新左營間行駛
(4)111次(台北08:00開)南港=潮州間行駛(潮州=枋寮間停駛)
(5)113次(台北08:28開)七堵=嘉義間行駛(嘉義=屏東間停駛)
(6)115次(台北09:00開)基隆=嘉義間行駛(嘉義=屏東間停駛)
(7)511次(海線、台北09:16開)及131次(山線、台北10:00開)起對號列車行駛至彰化站，511次彰化=新左營間停駛、131次彰化=潮州間停駛
(8)653次(海線、台北19:11開)七堵=彰化間行駛(臺東=七堵間停駛)
(9)301次、501次、385次全區間停駛。
2.上行班次：
(1)176次(潮州12:03開)前(含)各列次正常行駛，往北迴跨線列車行駛至蘇澳新站、宜蘭站或羅東站。
(2)128次(新左營13:40開)新左營=基隆間行駛(屏東=新左營間停駛)
(3)132次(潮州13:45開)潮州=七堵間行駛(枋寮=潮州間停駛)
(4)134次(嘉義15:55開)嘉義=基隆間行駛(屏東=嘉義間停駛)
(5)138次(嘉義16:55開)嘉義=七堵間行駛(屏東=嘉義間停駛)
(6)136次(台中17:25開)臺中=南港間行駛(潮州=台中間停駛)
(7)142次(潮州15:35)潮州=彰化間停駛
(8)144次(屏東16:35)屏東=彰化間停駛
(9)146次(潮州16:50)潮州=彰化間停駛
(10)168次(臺東16:00)台東=彰化間停駛
(11)150次(屏東17:48)屏東=彰化間停駛
(12)152次(屏東18:40)屏東=彰化間停駛
(13)154次(潮州18:14)潮州=彰化間停駛
(14)554次、386次全區間停駛
B. 區間(快)車：基隆=潮州正常行駛，潮州=枋寮視風雨狀況機動行駛
二、東部幹線
A. 對號列車
1.下行台北往花蓮行駛至蘇澳新、羅東
2.花蓮=台東間停駛
3.北迴線(蘇澳新=花蓮)全線停駛
4.426次、421次、441次全區間停駛
B. 區間(快)車：
1.下行台北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形
機動調整
2.上行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整
3.花蓮=台東間正常行駛，並視風雨情形機動調整
三、南迴線：全線停駛。
四、支線：正常行駛，並視風雨情形機動調整。
五、退、換票及改乘相關訊息
自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
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