許瑋甯拚連莊金鐘視后！昔被爆隱婚夫家說溜嘴　前婆婆也是女明星

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▲許瑋甯（左）憑藉影集《不夠善良的我們》和林依晨（右）雙入圍金鐘最佳女主角。（圖／公視、MyVideo提供）

▲許瑋甯（左）和劉又年（右）交往4年，當初愛的高調，分手後還一度被爆隱婚2年。（圖／許瑋甯IG）

▲劉又年的媽媽是81歲女星李湘，她息影多年，曾是紅極一時的大明星。（圖／台北金馬影展提供）

▲許瑋甯（左）和阮經天（右）曾交往8年，最終在2015年公布分手消息。（圖／翻攝畫面）

女星許瑋甯去年憑藉《她和她的她》榮獲第58屆金鐘迷你劇集（電視電影）女主角獎，今年她和林依晨合作《不夠善良的我們》，雙女主再度入圍，許瑋甯有望「連莊」金鐘視后。如今愛情事業兩得意的她，其實在嫁給邱澤之前，曾被爆出祕婚導演劉又年，因男方家人一句「家裡要娶大明星！」走漏消息。不過許瑋甯本人從未承認此事，而劉又年的媽媽、許瑋甯「無緣的婆婆」李湘，其實也曾是大明星。許瑋甯2021年4月曾被爆出隱婚導演劉又年的震撼消息，當時許瑋甯公開和劉又年分手，周刊卻爆料兩人非「情變」而是「婚變」，指出他們早在2017年被拍到交往的時候就偷偷登記結婚了。據傳當時許瑋甯和劉又年都很保護這段戀情，一舉一動相當低調，但男方家人不小心走漏風聲，一句「家裡要娶大明星！」曝光他們隱婚的祕密。交往時許瑋甯還搬進和劉又年同住的北市臨沂街千萬豪宅，但爆料稱兩人婚後聚少離多，劉又年因工作關係和許瑋甯相隔台灣、中國兩地，小倆口漸漸出現無法磨合的情況才分開。許瑋甯2021年初被拍到搬回萬華娘家和媽媽同住，不過她始終否認有和劉又年結婚，當時曾公開回應媒體：「我們兩個人都想往那條路（結婚）上走，但是沒有成功，還是謝謝大家關心，現在很好。」另外，許瑋甯在和劉又年交往期間，也曾見過劉又年家人，當時劉又年還被拍到帶爸媽去捧場許瑋甯的電影，而劉又年的媽媽正是息影多年的81歲女星李湘。李湘在1970年代曾出演過多部電影，包含《家在台北》、《母親三十歲》等等，還曾因裸背讓知名畫家張杰在身體作畫轟動一時，作風相當前衛。而許瑋甯情斷劉又年沒多久，就在2021年12月10日公開與邱澤的婚訊，兩人合作電影《當男人戀愛時》假戲真做，最後步入禮堂，俊男美女的組合受到大批粉絲祝福。但在遇到邱澤之前，許瑋甯的戀情其實相當坎坷，除了隱婚劉又年之外，最著名的就是和男星阮經天的8年之戀。許瑋甯和阮經天在2007年被拍到一起去墾丁度假，後來大方承認戀情公開交往，但阮經天在和許瑋甯戀愛期間，多次被拍到和其他女生過從甚密，疑似4度劈腿讓許瑋甯心死，兩人最終在2015年承認分手。之後許瑋甯還曾被拍到和男星王柏傑同遊京都，不過許瑋甯否認兩人有交往過，只表示有去日本工作而已，無時無刻都被鎂光燈追逐也讓她感到有些無奈。